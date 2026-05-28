Thủ tướng Thái Lan tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay

TPO - Tối 28/5, Thủ tướng Anutin Charnvirakul và Phu nhân cùng nhiều quan chức Chính phủ Hoàng gia Thái Lan ra sân bay quốc tế Don Mueng tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, kết thúc chuyến thăm 2 ngày ở Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan và Phu nhân tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân trân trọng tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cuốn album ảnh hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân trong chuyến thăm chính thức Thái Lan.

Trong chuyến thăm từ ngày 27-28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul; hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan; Chủ tịch Quốc hội Thái Lan và dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan; chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác; tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và đại diện một số tập đoàn của Thái Lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cũng có nhiều hoạt động quan trọng khác.

Kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok và bắt đầu chuyến thăm thăm cấp Nhà nước tới Singapore.

