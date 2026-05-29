'Trùm sò' của Đức Thịnh rời rạp

TPO - Với doanh thu 17,5 tỷ đồng trước khi rời rạp, “Trùm sò” của đạo diễn Đức Thịnh trở thành một trong những dự án thua lỗ của điện ảnh Việt năm 2026.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, bộ phim Trùm sò đạt doanh thu 17,5 tỷ đồng sau hơn một tháng ra rạp. Phim hết suất chiếu từ 29/5. Trong ngày 28/5, Trùm sò chỉ còn khoảng 6 suất chiếu, bỏ túi thêm gần 4 triệu đồng.

Trước đó, đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ dự án cần khoảng 80 tỷ đồng để hòa vốn. Với kết quả hiện tại, Trùm sò gần như chắc chắn nằm trong danh sách phim thua lỗ trong năm 2026.

Tạo hình Đức Thịnh trong phim Trùm sò do anh làm đạo diễn.

Ra mắt dịp lễ 30/4, bộ phim nhanh chóng hụt hơi trước sức ép từ hai tác phẩm kinh dị là Phí Phông và Heo 5 móng. Dù vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy liên tục tham gia quảng bá, tổ chức giao lưu khán giả để kéo doanh thu, lượng vé bán ra vẫn không cải thiện đáng kể. Hai tuần gần đây, bộ phim hoàn toàn rớt hạng với doanh thu nhỏ giọt.

Trùm sò quy tụ dàn diễn viên quen thuộc gồm Đức Thịnh, Quang Minh, Phương Nam, Mai Phương, Doãn Quốc Đam…

Tác phẩm bị đánh giá có kịch bản thiếu đột phá khi cố gắng làm mới tích xưa Nghêu Sò Ốc Hến nhưng cách triển khai còn vụng, nhiều tình huống dễ đoán và thiếu cao trào. Các tuyến nhân vật chưa có chiều sâu, trong khi mảng miếng hài mang màu sắc sân khấu, thiếu sự mới mẻ nên khó tạo tiếng cười tự nhiên.

Dù phim được đầu tư về bối cảnh và hình ảnh, phần nội dung mỏng cùng cách kể chuyện cũ kỹ khiến Trùm sò nhanh chóng hụt hơi giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt của dòng phim kinh dị và hành động ngoài rạp.

Trao đổi với Tiền Phong, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt nhận định mùa phim 30/4 năm nay cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt của thị hiếu khán giả. Theo anh, thành công của Phí Phông và Heo 5 móng đến từ đề tài mới lạ, cách kể chuyện hiện đại và màu sắc bản địa rõ nét.

“Khán giả bây giờ thích những câu chuyện mạnh, có chiều sâu tâm lý nhưng phải gần gũi với đời sống Việt Nam. Những bộ phim thắng lớn đều mang màu sắc rất riêng, không giống bất kỳ mô-típ nào trên thế giới”, anh nói.

Thất bại của Trùm sò không phải trường hợp cá biệt. Một số dự án của các đạo diễn thế hệ trước cũng gặp khó khăn về doanh thu do cách tiếp cận cũ, thiếu đột phá hoặc không còn phù hợp với nhịp xem hiện đại.

Khán giả ngày nay phản ứng rất nhanh với chất lượng phim. Nếu nội dung thiếu hấp dẫn, thoại gượng gạo hoặc nhân vật thiếu thuyết phục, hiệu ứng tiêu cực sẽ lập tức lan rộng trên mạng xã hội, kéo theo tâm lý ngại ra rạp.

“Đừng trách khán giả. Thị trường vận hành theo quy luật cung - cầu. Phim không đủ hấp dẫn thì người xem sẽ không bỏ tiền”, nhà phê bình nhận định.

Ngoài chất lượng nội dung, chiến lược truyền thông cũng được xem là yếu tố quyết định. Những phim thắng lớn thời gian qua đều có cách quảng bá bài bản, tạo được thảo luận tích cực và hiệu ứng lan truyền tốt trên mạng xã hội. Trong khi đó, nhiều phim thất bại không tạo được sự tò mò hoặc bị phản ứng ngược vì chất lượng không như kỳ vọng.

Chuyên gia cũng đánh giá điện ảnh Việt đang chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của lớp đạo diễn trẻ như Lưu Thành Luân, Dương Minh Chiến, Đỗ Quốc Trung… Họ là lực lượng tạo nên những cú hích doanh thu thời gian qua nhờ tư duy làm phim mới, giàu năng lượng và gần với khán giả trẻ.

“Trong 3-4 năm tới, làn sóng đạo diễn trẻ có thể lấn át thế hệ cũ, ngoại trừ những cái tên đã tạo được thương hiệu mạnh như Trấn Thành, Victor Vũ hay Lý Hải. Đây là tín hiệu tốt cho thị trường vì chưa bao giờ điện ảnh Việt có nhiều đạo diễn trẻ tạo được doanh thu trăm tỷ như hiện nay”, nhà phê bình Nguyễn Phong Việt chia sẻ.