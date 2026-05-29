Xã hội

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 3/6

Phùng Linh

TPO - Chiều 29/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Tổng LĐLĐVN, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam sẽ diễn ra ngày 3-5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nước nhà, quy tụ 780 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên trên toàn quốc.

Buổi họp báo thông tin về Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Với chủ đề xây dựng tổ chức vững mạnh toàn diện, tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ người lao động, Đại hội có nhiệm vụ then chốt là tổng kết Nghị quyết Đại hội XIII giai đoạn 2023 - 2026, kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIII, xác định mục tiêu và các khâu đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng thời xem xét sửa đổi Điều lệ và bầu ra Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV.

Chương trình làm việc của Đại hội sẽ diễn ra khẩn trương trong vòng 2,5 ngày, bắt đầu từ ngày 3/6 với phiên thứ nhất và các phiên thảo luận chuyên đề tại 5 trung tâm thảo luận.

Đến ngày 4/6, Đại hội sẽ bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Toàn bộ phiên này được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 và truyền trực tuyến trên các nền tảng số của Công đoàn Việt Nam. Đây cũng là ngày Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đặc biệt vào ngày 5/6, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp đối thoại, thảo luận với các đại biểu về chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”, trước khi Đại hội tiến hành phiên bế mạc và ra mắt Ban Chấp hành khóa XIV.

Một điểm mới đáng chú ý là trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Công đoàn Việt Nam sẽ phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, trên nền tảng phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Phong trào này hướng tới mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ tập trung thảo luận tại 5 trung tâm chuyên đề, tập trung vào những nội dung lớn, trọng tâm của nhiệm kỳ 2026-2031. Các nội dung bao gồm công tác đại diện bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với xây dựng tổ chức, tham gia phát triển Đảng trong công nhân.

Bên cạnh đó, đại hội cũng sẽ thảo luận sâu về đổi mới toàn diện tài chính công đoàn, chăm lo phúc lợi đoàn viên, đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, công tác nữ công hiện nay và đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt” nhằm đồng hành hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của đất nước.

#Công đoàn Việt Nam #Đại hội XIV #Tổng Liên đoàn Lao động #Chủ đề đại hội #Bảo vệ quyền lợi

