Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lan tỏa năng lượng tích cực, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân

Xuân Tùng

TPO - Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 mang chủ đề “Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực”, với nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, trao tặng quà cho người lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chương trình Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với TCP và nhiều đơn vị đồng hành, sẽ diễn ra tại 3 khu vực: Phú Thọ (ngày 30 – 31/5), Gia Lai (ngày 6 – 7/6) và TP.HCM (ngày 13 – 14/6).

Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 thanh niên công nhân.

Tại mỗi địa phương, dự kiến có 1.000 người lao động được khám tổng quát với nhiều danh mục như đo huyết áp, đường huyết, mỡ máu, khám tim mạch, tai mũi họng, da liễu, siêu âm ổ bụng, điện tim và chụp X-quang phổi. Nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tặng tới thanh niên công nhân.

tp-thanhnien-congnhan-quangnam-11-1960.jpg
Ngày hội diễn ra hoạt động khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe thanh niên công nhân. (Trong ảnh là hoạt động Ngày hội năm 2023). Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động thi đấu thể thao, văn hoá văn nghệ với hệ thống giải thưởng mang giá trị lớn. Nổi bật, ở bộ môn bóng đá, tại 3 khu vực các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội Vô địch, đội Nhì và đội Ba của giải. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 100 triệu đồng và quà từ TCP Việt Nam.

Liên hoan tiếng hát “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của ngày hội, là nơi thanh niên công nhân thể hiện tài năng. Liên hoan dự kiến có gần 15 đội tham gia với nhiều nội dung, như hát đơn ca, tốp ca, múa và nhảy hiện đại. Tổng giá trị giải thưởng liên hoan hàng chục triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực dành cho người lao động trẻ mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với thanh niên công nhân – lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình đặt mục tiêu thu hút khoảng 6.000 thanh niên công nhân tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; trao tặng hàng chục suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và hàng trăm thùng sản phẩm hỗ trợ từ doanh nghiệp đồng hành.

Ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân về chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và kỹ năng sống trong môi trường lao động hiện đại.

Xuân Tùng
#T.Ư Hội LHTN Việt Nam #Ngày hội thanh niên công nhân #thanh niên công nhân #ngày hội #chăm sóc sức khỏe #đoàn kết #văn hóa #năng lượng tích cực #khu công nghiệp #khu chế xuất

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe