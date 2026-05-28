Lan tỏa năng lượng tích cực, mở rộng đoàn kết tập hợp thanh niên công nhân

TPO - Hội LHTN Việt Nam tổ chức Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 mang chủ đề “Thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực”, với nhiều hoạt động chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần, trao tặng quà cho người lao động trẻ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Chương trình Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 do Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với TCP và nhiều đơn vị đồng hành, sẽ diễn ra tại 3 khu vực: Phú Thọ (ngày 30 – 31/5), Gia Lai (ngày 6 – 7/6) và TP.HCM (ngày 13 – 14/6).

Đây là hoạt động nhằm nâng cao vai trò đồng hành của tổ chức Hội trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên công nhân; đồng thời mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 3.000 thanh niên công nhân.

Tại mỗi địa phương, dự kiến có 1.000 người lao động được khám tổng quát với nhiều danh mục như đo huyết áp, đường huyết, mỡ máu, khám tim mạch, tai mũi họng, da liễu, siêu âm ổ bụng, điện tim và chụp X-quang phổi. Nhiều phần quà thiết thực cũng được trao tặng tới thanh niên công nhân.

Ngày hội diễn ra hoạt động khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe thanh niên công nhân. (Trong ảnh là hoạt động Ngày hội năm 2023). Ảnh: Xuân Tùng

Chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động thi đấu thể thao, văn hoá văn nghệ với hệ thống giải thưởng mang giá trị lớn. Nổi bật, ở bộ môn bóng đá, tại 3 khu vực các đội bóng sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp để chọn ra đội Vô địch, đội Nhì và đội Ba của giải. Tổng giá trị giải thưởng là hơn 100 triệu đồng và quà từ TCP Việt Nam.

Liên hoan tiếng hát “Thanh niên công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực” được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa đặc sắc của ngày hội, là nơi thanh niên công nhân thể hiện tài năng. Liên hoan dự kiến có gần 15 đội tham gia với nhiều nội dung, như hát đơn ca, tốp ca, múa và nhảy hiện đại. Tổng giá trị giải thưởng liên hoan hàng chục triệu đồng, trong đó giải nhất trị giá 15 triệu đồng.

Theo Ban tổ chức, Ngày hội Thanh niên công nhân năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động chăm lo thiết thực dành cho người lao động trẻ mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội, doanh nghiệp và toàn xã hội đối với thanh niên công nhân – lực lượng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Chương trình đặt mục tiêu thu hút khoảng 6.000 thanh niên công nhân tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ; trao tặng hàng chục suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn và hàng trăm thùng sản phẩm hỗ trợ từ doanh nghiệp đồng hành.

Ngày hội cũng góp phần nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân về chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và kỹ năng sống trong môi trường lao động hiện đại.