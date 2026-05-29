Đình chỉ điều tra hiệu trưởng bị 7 năm tù vì cáo buộc tham ô 10 triệu đồng ở Cà Mau

TPO - Sau khi điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định số tiền ông Trần Văn Tâm – cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây bị cáo buộc chiếm đoạt giảm từ hơn 10 triệu đồng xuống còn 6,14 triệu đồng. Do “không còn nguy hiểm cho xã hội”, nên Cơ quan CSĐT đình chỉ điều tra vụ án và bị can.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa có quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can Trần Văn Tâm – cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây. Ở phiên toà sơ thẩm trước đó, ông Tâm bị tuyên 7 năm tù vì ‘tham ô’ 10 triệu đồng, sau đó toà phúc thẩm tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại.

Trường THCS Tam Giang Tây, nơi ông Tâm từng làm hiệu trưởng.﻿﻿

Kết luận điều tra lại xác định, bị can Tâm với vai trò là người đứng đầu đơn vị, khi thấy thiếu một số thiết bị, nên thay mặt Hội đồng sư phạm nhà trường thông báo mua sắm bổ sung phục vụ hoạt động của trường là đúng với chức trách, nhiệm vụ.

Trong quá trình mua vật tư và thiết bị cho nhà trường năm 2022, 2023, bị can Tâm với vai trò chủ tài khoản, người có chức vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài sản, không thông qua tập thể nhà trường, tự ý mua 3 hóa đơn khống và 1 hóa đơn ghi số tiền cao hơn giá trị mua vật tư. Sau đó, bị can Tâm duyệt chi quyết toán tổng số tiền hơn 13 triệu đồng của trường, chiếm đoạt số tiền 6,14 triệu đồng.

Với cáo buộc chiếm đoạt số tiền liên quan tới làm 2 kệ ti vi, điều tra lại xác định ông Tâm không chiếm đoạt, chỉ làm sai quy trình thanh quyết toán, không thông qua tập thể.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, xét thấy số tiền bị can Tâm đã chiếm đoạt không lớn (6,14 triệu đồng), đã tự nguyện nộp lại số tiền đã chiếm đoạt và chi sai quy định nguyên tắc tài chính. Tổng giá trị tài sản do bị can Tâm mua vật tư, thuê người làm ra có lợi cho trường, giá trị thực tế sản phẩm làm ra cao hơn so với số tiền Trường bỏ ra mua vật tư.

Kết luận cũng nêu, bị can Tâm có nhân thân tốt, có quá trình dài cống hiến cho ngành giáo dục, được Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu, nhiều bằng khen, giấy khen và hiện không còn nguy hiểm cho xã hội. Từ đó, Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra vụ án hình sự, đình chỉ điều tra đối với bị can Tâm (miễn trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 2 Điều 29 Bộ luật Hình sự).

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, ngày 6/5, TAND tỉnh Cà Mau tuyên huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm 7 năm tù đối với bị cáo Trần Văn Tâm - cựu Hiệu trưởng Trường THCS Tam Giang Tây vì cáo buộc tham ô 10,7 triệu đồng.

Tại phiên toà phúc thẩm, HĐXX nhận định, quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cấp sơ thẩm không ghi lời khai, không đưa người đại diện theo pháp luật của trường vào tham gia tố tụng để xác định thiệt hại thực tế là "vi phạm tố tụng".

Đồ dùng ông Tâm mua vật tư và thuê người tự làm các sản phẩm cho trường.

Chứng cứ tại hồ sơ cho thấy, bị cáo Tâm có mua vật tư và thuê người tự làm các sản phẩm (ghế, kệ tivi) cho trường. Như vậy, việc mua vật tư về tự làm sau đó có dôi dư và tận dụng để làm thêm các sản phẩm khác cho trường trong thực tiễn cũng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cấp sơ thẩm chỉ căn cứ vào việc bị cáo thừa nhận có sử dụng vật tư đã thanh toán để làm các sản phẩm mới, sử dụng hoá đơn không có hàng hoá thành phẩm thật kèm theo để thanh toán, từ đó quy kết bị cáo là chưa đảm bảo đủ cơ sở vững chắc và chưa có tính thuyết phục.

Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm nhận thấy, cần phải định giá toàn bộ sản phẩm của bị cáo đã làm, so sánh với số tiền nhà trường đã chi (thanh toán vật tư, công thợ hàn). Như vậy mới có đủ chứng cứ vững chắc để kết luận thiệt hại.

Do cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng và nhiều sai sót, nên HĐXX cấp phúc thẩm chấp nhận đề nghị của Viện KSND, tuyên huỷ án sơ thẩm để điều tra lại.