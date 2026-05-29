Pháp luật

Bắt nhanh nhóm đối tượng đuổi đánh người đi đường

Văn Quân

TPO - Chỉ trong vòng 12 giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Đồng Nai đã bắt giữ thành công 3 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Ngày 29/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, khoảng 21 giờ ngày 26/5, anh Trần T.P (sinh năm 1989) đang điều khiển xe mô tô lưu thông qua khu vực trước số nhà 60, đường Lý Văn Sâm, phường Tam Hiệp thì bất ngờ bị một nam thanh niên chặn đường gây sự.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Đối tượng này đã ép xe anh P. vào lề đường, đồng thời gọi thêm hai đồng bọn khác mang theo hung khí là gậy gộc lao đến tấn công. Nhóm đối tượng liên tiếp đánh vào vùng đầu anh P..
Anh P. cố gắng chạy vào một nhà dân gần đó để lánh nạn nhưng các đối tượng vẫn tiếp tục truy đuổi và kéo nạn nhân ra ngoài đường để hành hung khiến anh P. bị thương nặng ở vùng đầu. Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chóng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, các đối tượng thực hiện hành vi hết sức ngông cuồng và coi thường pháp luật, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân, lãnh đạo Công an phường (CAP) Tam Hiệp đã lập tức chỉ đạo triển khai lực lượng.

Hiện trường các đối tượng hành hung anh P. (ảnh: CACC)

Ngay trong đêm, Công an phường Tam Hiệp đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành rà soát hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng. Sau 12 giờ truy xét, tổ công tác đã xác định được nơi lẩn trốn và bắt giữ cả 3 đối tượng, thu giữ toàn bộ hung khí gây án.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ nguyên nhân và hành vi cụ thể của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

#Công an #đánh người #bắt giữ #đồng nai #hung khí #truy xét #Côn đồ

