Bắt đối tượng giật dây chuyền của học sinh, phát hiện nhiều tép heroin

TPO - Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Nguyễn Huệ sau vụ giật dây chuyền của học sinh lớp 4 trước cổng trường, đồng thời phát hiện đối tượng tàng trữ nhiều tép heroin.

Ngày 29/5, Công an xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản xảy ra trước cổng trường học trên địa bàn, bắt giữ đối tượng liên quan cùng tang vật.

Theo cơ quan công an, khoảng 11h30 ngày 26/5, Công an xã Phan Rí Cửa tiếp nhận tin báo về vụ cướp giật xảy ra trước cổng Trường Tiểu học Chí Công 1, thuộc thôn Hiệp Đức 1. Nạn nhân là cháu N.T.L., học sinh lớp 4.

Nguyễn Huệ bị bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Theo trình báo, một nam thanh niên tiếp cận cháu bé, giả vờ hỏi chuyện rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền bạc trên cổ nạn nhân trước khi bỏ chạy. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa đã triển khai lực lượng đến hiện trường, trích xuất camera an ninh, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Huệ (SN 1999, trú thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa) là người thực hiện vụ cướp giật. Đến khoảng 13h30 cùng ngày, tức chỉ khoảng 2 giờ sau khi xảy ra vụ việc, công an đã bắt giữ Nguyễn Huệ tại nhà riêng.

Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận hành vi cướp giật tài sản. Lực lượng chức năng đã thu hồi sợi dây chuyền bạc để trao trả cho gia đình cháu bé. Đáng chú ý, qua kiểm tra trên người Nguyễn Huệ, công an còn phát hiện và thu giữ 6 tép heroin.