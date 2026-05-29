Sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai chuyển động ra sao?

TPO - Sau 1 năm triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Gia Lai ghi nhận nhiều chuyển biến trong tinh gọn bộ máy, nâng hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ngày 29/5, Tỉnh ủy Gia Lai sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Ông Thái Đại Ngọc - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đánh giá toàn diện việc triển khai chủ trương lớn của Trung ương về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18 và các kết luận, chỉ đạo của Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc phát biểu. Ảnh: Trương Định.

Ông Thái Đại Ngọc cho biết, Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu việc sơ kết lần này phải bảo đảm “thực chất, toàn diện, khách quan”, đánh giá đầy đủ kết quả vận hành của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đặc biệt, làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tỉnh Gia Lai cũng đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã; đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Qua 1 năm vận hành, thực tiễn cũng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Ông Mai Việt Trung - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai trình bày báo cáo tại hội nghị.

Cán bộ còn tâm lý e ngại thay đổi

Tại phường Pleiku, ông Nguyễn Xuân Phước - Bí thư Đảng ủy phường cho biết, bước đầu địa phương đạt được nhiều kết quả nổi bật sau 1 năm vận hành mô hình mới. Nhưng theo ông Phước, thực tiễn vận hành mô hình mới cũng còn một số khó khăn, hạn chế đó là: Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại thay đổi, chưa thích ứng nhanh với yêu cầu nhiệm vụ mới; kỹ năng số, kỹ năng hành chính và kỹ năng giao tiếp của một số cán bộ còn hạn chế; áp lực công việc tăng trong khi biên chế giảm; việc phối hợp liên thông giữa một số cơ quan đôi lúc chưa đồng bộ.

Thời gian tới, địa phương đề nghị tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực tương xứng cho cấp cơ sở, nhất là đối với các lĩnh vực quản lý đô thị, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số; điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách và cơ chế tự chủ tài chính phù hợp cho cấp xã để chủ động trong việc xử lý các vấn đề hạ tầng, an sinh xã hội phát sinh ngay tại địa bàn.

Về tiêu chí đánh giá cán bộ sau sắp xếp, lãnh đạo phường Pleiku đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn cụ thể việc lượng hóa các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Điều 6 Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP của Chính phủ. "Đây sẽ là cơ sở khách quan, thực chất để cấp ủy cơ sở đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ, tinh gọn bộ máy và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", ông Phước nói.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết.

Lãnh đạo phường Pleiku cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung, trang thiết bị phục vụ giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, đổi mới phương thức và nội dung đào tạo cán bộ cơ sở. Thay vì chỉ bồi dưỡng lý luận thuần túy, cần tăng cường các khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về kỹ năng quản trị địa phương hiện đại, kỹ năng phân tích dữ liệu số, kỹ năng xử lý khủng hoảng truyền thông và xử lý tình huống thực tế khi tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp trong môi trường số.