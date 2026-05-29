Phát hiện hơn 5700 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm trong 1 tháng kiểm tra liên ngành

TPO - Ngày 29/5, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết trong đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm diễn ra từ ngày 15/4 đến 15/5, lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm. Tổng số tiền xử phạt lên tới hơn 22,4 tỉ đồng.

Thông tin được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tổng hợp từ báo cáo của 5 đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương và 34 tỉnh, thành phố trong khuôn khổ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026.

Hơn 62.000 cơ sở được kiểm tra

Theo Cục An toàn thực phẩm, Tháng hành động năm nay được triển khai theo Kế hoạch số 598 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm. Bộ Y tế cùng các bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra và truyền thông về an toàn thực phẩm.

Tại địa phương, UBND các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra đồng bộ với sự tham gia của nhiều lực lượng như y tế, công thương, nông nghiệp, công an, khoa học công nghệ và quản lý thị trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP kiểm tra đột xuất một số bếp ăn tập thể tại Vĩnh Long.

Trong một tháng cao điểm, cả nước đã thành lập 3.392 đoàn kiểm tra liên ngành và chuyên ngành từ cấp tỉnh đến xã, phường. Kết quả cho thấy các đoàn đã kiểm tra tổng cộng 62.052 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trong số này, 3.687 cơ sở đã bị xử lí bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền hơn 22,446 tỉ đồng, tương đương 64,1% số cơ sở vi phạm.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng còn đình chỉ hoạt động 29 cơ sở, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với 7 cơ sở và chuyển 17 vụ việc sang cơ quan điều tra để tiếp tục xử lý.

Tịch thu 15 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Theo báo cáo, lực lượng chức năng đã tịch thu khoảng 15 tấn hàng hóa gồm da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Có 110 cơ sở buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm với tổng giá trị hơn 3,35 tỉ đồng. Nhiều mặt hàng bị tiêu hủy do không bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc hết hạn sử dụng như chân gà, mực đông lạnh, mì ăn liền, bánh kẹo, khoai tây chiên, si rô, cơm cháy chà bông và các loại thực phẩm đóng gói khác.

Các vi phạm chủ yếu được phát hiện gồm điều kiện vệ sinh cơ sở không bảo đảm, trang thiết bị và dụng cụ chế biến không đạt yêu cầu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, vi phạm về quảng cáo và chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình kiểm tra, các địa phương cũng tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, trong 1.821 mẫu kiểm nghiệm tại phòng thí nghiệm có 25 mẫu không đạt, chiếm 1,37%. Đối với xét nghiệm nhanh, trong tổng số 17.419 mẫu được kiểm tra có 1.330 mẫu không đạt.

Phát hiện vi phạm tại nhiều địa phương

Ở cấp Trung ương, 5 đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm của 10 tỉnh, thành phố gồm Vĩnh Long, Đồng Tháp, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi, Gia Lai, Thái Nguyên và Phú Thọ.

Các đoàn đã kiểm tra 15 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và phát hiện 2 cơ sở có tồn tại, hạn chế cần tiếp tục làm rõ.

Riêng tại Vĩnh Long, đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương phối hợp địa phương phát hiện một cơ sở vi phạm. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã xử phạt cơ sở này 16 triệu đồng và cơ sở đã chấp hành quyết định xử phạt vào ngày 15/5.

Thực phẩm bán trên mạng vẫn là “điểm nóng”

Cục An toàn thực phẩm đánh giá công tác kiểm tra năm nay được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ cao như bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra các chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm cũng như hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Tuy nhiên, cơ quan quản lí cũng chỉ ra nhiều tồn tại đáng lo ngại. Số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ hiện rất lớn, trong khi lực lượng quản lí ở tuyến cơ sở còn mỏng, chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu kinh phí và thiết bị kiểm tra nhanh.

Một số nguy cơ vẫn chưa được kiểm soát triệt để như thực phẩm hết hạn, không rõ nguồn gốc, điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ, việc lưu mẫu thức ăn và kiểm thực ba bước.

Đặc biệt, tình trạng quảng cáo và kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe vi phạm pháp luật trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và tạo bức xúc trong dư luận.

Cục An toàn thực phẩm cho rằng cần tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng như công an, hải quan, quản lí thị trường để kiểm soát thực phẩm nhập lậu, hàng giả và các sản phẩm thẩm lậu qua biên giới.

