Triển lãm Quốc tế ngành Sữa 2026 thúc đẩy đổi mới, minh bạch chuỗi giá trị ngành sữa

Diễn ra từ ngày 28 đến 31/5/2026, chuỗi sự kiện Triển lãm Quốc tế ngành Sữa và sản phẩm Sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026), cùng Triển lãm Kem Việt Nam và Triển lãm Trà sữa & Thức uống hiện đại đã chính thức khai mạc tại Cung Văn hóa Hữu Nghị, Hà Nội. Tham gia sự kiện năm nay, Nestlé Việt Nam có hai gian hàng của thương hiệu Nestlé MILO và Nestlé Health Science.

Bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt Nam, phát biểu tham luận về Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành sữa

Với quy mô khoảng 4.000 m² và hơn 250 gian hàng, triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu đến từ Việt Nam và quốc tế như Thụy Sỹ, Hà Lan, Hoa Kỳ, Nhật Bản, New Zealand, Thụy Điển…, mang đến bức tranh toàn diện của hệ sinh thái ngành sữa và các lĩnh vực liên quan, bao gồm các giải pháp hướng tới chuyển đổi số, nâng cao an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm và công nghệ, chuỗi triển lãm còn là diễn đàn kết nối, chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đối tác trong chuỗi giá trị ngành.

Theo đại diện Ban tổ chức, chủ đề năm nay – “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững” – phản ánh đúng xu hướng và yêu cầu cấp thiết của ngành trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao về an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ngành sữa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận trong những năm gần đây, tuy nhiên cũng đang đối mặt với nhiều thách thức liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hệ thống truy xuất nguồn gốc hiệu quả cũng như áp lực về phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, việc kết hợp ba triển lãm chuyên ngành trong một chuỗi sự kiện thống nhất được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng kết nối toàn diện, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cho toàn ngành.

Đại biểu tham quan gian hàng của Nestlé MILO tại Triển lãm quốc tế ngành sữa 2026

Ban tổ chức cũng nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số, trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất và quản trị. Các giải pháp như sản xuất thông minh, tự động hóa, quản lý dữ liệu và truy xuất nguồn gốc đang trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp nâng cao minh bạch, tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, củng cố niềm tin người tiêu dùng và giảm tác động môi trường. Thông qua các hoạt động trưng bày, hội thảo và giao thương, sự kiện hướng tới việc nâng cao nhận thức cộng đồng về chất lượng sản phẩm, thúc đẩy doanh nghiệp minh bạch thông tin và góp phần xây dựng thị trường phát triển lành mạnh.

Là một trong những doanh nghiệp đồng hành cùng triển lãm, Nestlé Việt Nam tham gia với hai khu vực trưng bày sản phẩm gồm Nestlé MILO và Nestlé Health Science, mang đến các giải pháp dinh dưỡng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người tiêu dùng. Bên cạnh các sản phẩm quen thuộc của nhãn hàng Nestlé MILO, tại triển lãm, Nestlé Health Science giới thiệu các sản phẩm dinh dưỡng khoa học bao gồm thực phẩm dinh dưỡng y học cho trẻ em từ 1-10 tuổi Nutren Junior và thực phẩm bổ sung cung cấp dinh dưỡng cân bằng cho người lớn tuổi Boost Optimum.

Trong khuôn khổ chương trình, Nestlé Việt Nam cũng tham gia hội thảo chuyên đề với bài tham luận “Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong ngành sữa”, chia sẻ kinh nghiệm triển khai công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Khách tham quan hào hứng tham gia các hoạt động tại khu vực trưng bày sản phẩm của Nestlé MILO

Theo đó, Nestlé Việt Nam đang triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện, từ tiếp thị, bán hàng đến sản xuất và chuỗi cung ứng, nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Trong lĩnh vực sản xuất, công ty đẩy mạnh số hóa, hướng tới mô hình nhà máy thông minh, giúp tăng năng suất lao động, tối ưu hiệu suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ như robot, camera AI để kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và hệ thống kho nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn vận hành. Việc xây dựng nền tảng dữ liệu và phân tích theo thời gian thực giúp doanh nghiệp chủ động giám sát hoạt động, phát hiện sớm các bất thường, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Khách tham quan tìm hiểu thông tin về sản phẩm tại gian hàng Nestlé Health Science

Chia sẻ tại sự kiện, bà Lê Thị Hoài Thương, Giám đốc Đối ngoại, Nestlé Việt nam cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yếu tố cốt lõi để nâng cao hiệu quả toàn chuỗi giá trị ngành sữa, đồng thời góp phần tăng cường minh bạch, an toàn thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc. Tại Nestlé Việt Nam, chúng tôi triển khai số hóa xuyên suốt từ sản xuất đến chuỗi cung ứng, đồng thời đặt con người ở vị trí trung tâm của quá trình chuyển đổi. Thông qua việc tham gia triển lãm năm nay, chúng tôi mong muốn chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ và tăng cường hợp tác giữa các bên, hướng tới một ngành sữa phát triển hiệu quả, minh bạch và lâu dài.”

Trong bối cảnh ngành sữa đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt liên quan đến yêu cầu nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, các sáng kiến ứng dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển dài hạn.