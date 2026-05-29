Ông lão bị bệnh hiếm gặp dễ bị nhầm lẫn và bỏ sót

TPO - Sau khi nhập viện, các bác sĩ phát hiện, bệnh nhân bị khối u tủy cổ hiếm gặp chèn ép thần kinh. Đây là dạng bệnh lý hiếm gặp và rất dễ bị bỏ sót do biểu hiện ban đầu tương đối giống các bệnh thần kinh thường gặp.

Đó là trường hợp bệnh nhân L.S. (73 tuổi, ngụ thành phố Cần Thơ) được tiếp nhận, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ. Ngày 29/5, thông tin từ bệnh viện cho biết, ông S. nhập viện trong tình trạng tê từ vùng ngực xuống hai chân, kèm yếu chi dưới, đi lại khó khăn.

Khoảng 2 tháng trước, ông S. bắt đầu đau cánh tay trái rồi tê ba ngón tay. “Lúc đầu tôi chỉ đau cánh tay bên trái, sau đó tê ba ngón tay. Uống thuốc hoài không hết, rồi mới đi khám nhiều nơi nhưng vẫn không bớt” - bệnh nhân kể.

Theo thời gian, triệu chứng ngày càng nặng hơn khi cảm giác tê lan xuống chân, kèm yếu cơ khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Lo ngại dấu hiệu đột quỵ, gia đình đưa ông đến bệnh viện kiểm tra chuyên sâu.

Qua thăm khám và kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ xác định nguyên nhân không nằm ở não mà ở vùng tủy cổ. Hình ảnh ghi nhận một khối u tại vị trí đốt sống C7 đang chèn ép thần kinh, gây ra hàng loạt triệu chứng giống đột quỵ.

BS-CKI Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Đơn vị Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện cho biết, đây là dạng bệnh lý hiếm gặp và rất dễ bị bỏ sót do biểu hiện ban đầu tương đối giống các bệnh thần kinh thường gặp.

“Những trường hợp tê yếu tay chân đôi khi có thể là đột quỵ, nhưng cũng có khi không phải. Nếu không xác định đúng nguyên nhân mà điều trị theo hướng thông thường thì hiệu quả sẽ không cao” - bác sĩ Hưng nhận định.

Bệnh nhân đã bình phục sức khỏe sau khi được các bác sĩ can thiệp

Theo bác sĩ, khi xuất hiện triệu chứng đau cổ, tê tay hoặc yếu chi, nhiều người thường nghĩ đến thoái hóa cột sống hay thoát vị đĩa đệm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, nguyên nhân thực sự lại là khối u tủy cổ.

Điều nguy hiểm là bệnh thường tiến triển âm thầm, ít gây đau dữ dội nên người bệnh dễ chủ quan hoặc điều trị kéo dài mà không phát hiện đúng bệnh. Nếu khối u tiếp tục phát triển và chèn ép tủy sống nghiêm trọng, người bệnh có nguy cơ mất khả năng vận động hoặc để lại di chứng thần kinh nặng nề.

Các bác sĩ cũng lưu ý, chụp X-quang thông thường chỉ giúp phát hiện tổn thương xương khớp, không thể đánh giá các cấu trúc mô mềm và tủy sống. “Chỉ với X-quang đơn thuần, chúng ta không thể xác định được khối u. MRI giúp phân biệt rõ đâu là đĩa đệm, đâu là khối u và đánh giá chính xác mức độ chèn ép thần kinh” - BS Hưng nhấn mạnh.

Trước tình trạng yếu hai chân ngày càng tiến triển, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy u. Thay vì mổ mở truyền thống với đường rạch lớn, ê-kíp áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, chỉ cần đường mổ khoảng 2-2,5 cm để tiếp cận khối u.

Theo các bác sĩ, phương pháp này giúp giảm tổn thương mô lành, hạn chế mất máu và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục cho người bệnh. “Với khối u đã gây yếu chi, phẫu thuật là chỉ định bắt buộc. May mắn là bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn chưa quá muộn nên có thể áp dụng kỹ thuật ít xâm lấn” - bác sĩ Hưng cho biết thêm.

Sau phẫu thuật, sức cơ hai chân của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Hiện ông đã đi lại gần như bình thường, chỉ còn cảm giác tê nhẹ ở ba ngón tay. “Giờ tôi đỡ khoảng 90%, chân gần như bình thường rồi. Tôi rất cảm ơn bác sĩ và nhân viên bệnh viện đã tận tình giúp đỡ” - bệnh nhân chia sẻ.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các triệu chứng như tê tay chân, yếu cơ, đi lại khó khăn hoặc triệu chứng kéo dài không rõ nguyên nhân. Việc thăm khám sớm và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán chuyên sâu như MRI có ý nghĩa rất quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý thần kinh nguy hiểm, tránh để lại biến chứng nặng nề.