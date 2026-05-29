Sức khỏe

Lâm Đồng thu hồi sữa rửa mặt trà xanh do Công ty Nhật Việt sản xuất

Thái Lâm

TPO - Sở Y tế Lâm Đồng vừa thông báo thu hồi lô sữa rửa mặt trà xanh tinh chất serum do Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt (gọi tắt là Công ty Việt Nhật) sản xuất, không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Ngày 29/5, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành văn bản thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi lô sản phẩm sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics trà xanh tinh chất serum, tuýp 100ml.

Sản phẩm bị thu hồi có số lô 04, ngày sản xuất 15/9/2025, hạn sử dụng đến 15/9/2028. Trên nhãn ghi do Công ty Việt Nhật (TP.HCM) chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối.

Sữa rửa mặt Nhật Việt Cosmetics bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH.

Theo kết quả kiểm nghiệm, mẫu sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu pH nên bị yêu cầu thu hồi trên toàn địa bàn tỉnh.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; đồng thời khẩn trương thu hồi, trả lại nhà phân phối và báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 14/6 nếu có kinh doanh hoặc sử dụng sản phẩm này.

​Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn mỹ phẩm, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được phép lưu hành hợp pháp và ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện sản phẩm thuộc diện bị thu hồi để bảo đảm an toàn sức khỏe.

