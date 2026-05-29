Herbalife Việt Nam tiếp tục tài trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc Việt Nam năm 2026

Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng Herbalife cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong năm 2026.

Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012.

Chương trình tài trợ dinh dưỡng này đã được chính thức công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể Dục Thể Thao Việt Nam, Ủy Ban Olympic Việt Nam, Ủy Ban Paralympic Việt Nam và 200 thành viên đại diện các cơ quan ban ngành cùng các vận động viên, huấn luyện viên, vận động viên người khuyết tật, huấn luyện viên người khuyết tật, đại diện của Herbalife Việt Nam và các cơ quan truyền thông.

Herbalife tiếp sức dinh dưỡng cho các VĐV Việt Nam

Ông Trần Văn Mạnh, Tổng Thư Ký Ủy Ban Olympic Việt Nam, phát biểu: "Chúng tôi đánh giá cao chương trình hợp tác lâu dài của Herbalife Việt Nam với VOC trong việc hỗ trợ toàn diện cho thể thao Việt Nam, bao gồm cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng cho các vận động viên xuất sắc, đào tạo về dinh dưỡng và thể lực cho vận động viên và huấn luyện viên, trao thưởng cho các vận động viên đoạt huy chương và tài trợ cho các sáng kiến thể thao cộng đồng. Các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các vận động viên của chúng tôi tăng cường thể lực, nâng cao sức bền và duy trì phong độ. Sự hỗ trợ liên tục từ Herbalife đã đóng góp đáng kể giúp các vận động viên phát huy tối đa tiềm năng và đạt thành tích tốt tại các giải đấu quốc tế”.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam nhận tài trợ từ ông Vũ Văn Thắng Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư Ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, cho biết: “Các sản phẩm của Herbalife luôn là một phần không thể thiếu trong chế độ dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học hàng ngày của các vận động viên người khuyết tật. Dinh dưỡng luôn đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp các vận động viên duy trì sức mạnh, cải thiện khả năng phục hồi và thi đấu đạt thành tích xuất sắc. Sự hỗ trợ ý nghĩa của Herbalife thể hiện cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc tiếp sức cho các vận động viên người khuyết tật Việt Nam, truyền cảm hứng để họ vượt qua thử thách và đạt được thành tích thi đấu tốt nhất khi đại diện cho Việt Nam tại các sự kiện thể thao quốc tế lớn”.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi liên tục tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học của Herbalife cho các vận động viên và vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong suốt 14 năm qua. Dinh dưỡng hợp lý và rèn luyện thể chất là những yếu tố then chốt giúp các vận động viên duy trì sức mạnh cùng sức bền để tập luyện hiệu quả và thi đấu thành công. Chương trình hợp tác trong nhiều năm của chúng tôi với Ủy Ban Olympic Việt Nam và Ủy Ban Paralympic Việt Nam phù hợp với cam kết vững chắc của công ty trong việc đóng góp thiết thực giúp đưa Thể thao Việt Nam lên một tầm cao mới, đồng thời tài trợ cho các sáng kiến cộng đồng nhằm khuyến khích người dân thực hiện lối sống năng động, lành mạnh để sống khỏe hơn và đạt được các mục tiêu thể chất lâu dài".

Theo đó, Herbalife Việt Nam sẽ cung cấp cho các vận động viên xuất sắc và vận động viên người khuyết tật xuất sắc những sản phẩm dinh dưỡng như sau: Thực Phẩm Bổ Sung: Herbalife 24 Rebuild Strength - Hương Sô Cô La, Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Herbalife 24 Hydrate – Hương Cam, Thực Phẩm Dùng Cho Chế Độ Ăn Đặc Biệt: Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Thể Thao Công Thức 1 - Hương Vani Nguyên Kem và Thực Phẩm Bảo Vệ Sức Khỏe: Trà N-R-G. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VOC và VPC để triển khai các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ vận động viên, như các chương trình huấn luyện hiệu suất thể thao, trao thưởng và các hỗ trợ tài chính.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia tặng hoa cho VĐV cổ vũ tinh thần

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho Thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy Ban Olympic Việt Nam (VOC) và Ủy Ban Paralympic Việt Nam (VPC) từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) từ năm 2021. Ngoài việc tài trợ cho các vận động viên và tổ chức thể thao, Herbalife Việt Nam còn đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng nhằm khuyến khích lối sống năng động. Kể từ năm 2021, công ty là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho các sự kiện marathon lớn như VnExpress Marathon, Tiền Phong Marathon và Vietnam International Half Marathon.

