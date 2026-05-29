Giả danh Cảnh sát hình sự chặn xe, đe doạ rồi cưỡng đoạt tiền người dân

TPO - Các đối tượng tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua”, rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngày 29/5, Công an phường An Khánh, TPHCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nhóm đối tượng có hành vi giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Ba đối tượng giả cảnh sát hình sự bị bắt.

Trước đó, Công an phường An Khánh tiếp nhận tin báo của một người dân về việc bị nhóm đối tượng chặn xe, giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự để kiểm tra giấy tờ rồi chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, nhóm gồm 3 đối tượng đi trên 2 xe mô tô tiếp cận nạn nhân khi đang lưu thông trên đường. Các đối tượng tự xưng là Cảnh sát hình sự, yêu cầu nạn nhân xuất trình giấy tờ tùy thân để kiểm tra. Sau đó, nhóm này đe dọa, yêu cầu nạn nhân đưa tiền để “bỏ qua”, rồi trả lại giấy tờ và nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường An Khánh đã khẩn trương phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM triển khai các biện pháp xác minh, truy xét.

Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và đưa 3 đối tượng về làm việc, gồm: Ngô Thanh Tuấn (SN 2001, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây), Nguyễn Hoàng Minh Nhật (SN 2008, ngụ phường Cát Lái) và Trần Quốc Thảo (SN 2004, ngụ phường Cát Lái).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận vào khoảng 18 giờ ngày 27/5 đã nảy sinh ý định tìm những thanh niên đi xe máy một mình để chặn lại rồi giả danh lực lượng Cảnh sát hình sự nhằm hù dọa, chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện Công an phường An Khánh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.