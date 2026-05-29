Lý do phiên tòa xử vụ ly hôn của chủ hệ thống phòng khám nghìn tỷ phải tạm hoãn lần thứ 3

TPO - HĐXX tạm hoãn phiên tòa vì nguyên đơn vắng mặt chưa rõ lý do. Tuần trước, cảnh sát đồng loạt kiểm tra, làm việc tại hệ thống phòng khám được cho là do nguyên đơn điều hành ở nhiều tỉnh thành.

Hôm nay (29/5), TAND Khu vực 5 TPHCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn, yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật và tranh chấp tài sản trị giá ước tính hơn 1.200 tỷ đồng giữa bác sĩ H.N.T.T. (54 tuổi, nguyên đơn) với vợ là bà N.T.N.A. (bị đơn, 48 tuổi).

Bị đơn và các luật sư tại tòa ngày 29/5.

Tại phiên tòa, nguyên đơn vắng mặt không có lý do. Luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn đề nghị Tòa cho xét xử vắng mặt nguyên đơn.

Tuần trước, cảnh sát đồng loạt kiểm tra, làm việc tại hệ thống phòng khám được cho là do nguyên đơn điều hành ở nhiều tỉnh thành. Người đại diện của nguyên đơn xác nhận không biết thông tin.

Chủ tọa phiên tòa đề nghị các bên có thông tin liên quan tới nguyên đơn cung cấp cho tòa và cho biết bản thân HĐXX cũng không nhận được các thông tin từ cơ quan chức năng liên quan.

HĐXX sau khi hội ý đã quyết định tạm ngưng phiên tòa để xác minh thông tin về nguyên đơn.

Đây là lần thứ 3 phiên tòa tạm hoãn. Trước đó, phiên tòa được mở vào các ngày 12/5 và ngày 15/5 nhưng HĐXX cũng tạm dừng.

Theo hồ sơ vụ việc, bác sĩ T. là chủ chuỗi Phòng khám nha khoa – thẩm mỹ có tiếng tại TPHCM. Ông T. kết hôn với bà A. vào đầu những năm 2000. Đến tháng 3/2015, ông T. nộp đơn xin ly hôn tại tòa án với lý do cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc.

Thời điểm đó, ông T. thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và cho biết hai bên có thể tự thỏa thuận về tài sản và con chung sẽ sống với mẹ.

Tuy nhiên, sau nhiều năm tranh tụng, đến giữa năm 2024, ông T. khởi kiện, đề nghị hủy hôn nhân trái pháp luật. Ông cho rằng bản thân bị lừa dối khi kết hôn, đồng thời nêu nhiều nghi vấn liên quan giấy chứng nhận kết hôn như chữ ký, vị trí ký tên và việc thực hiện thủ tục đăng ký...

Trong khi đó bà A. khẳng định cả hai tự nguyện kết hôn, từng tổ chức lễ cưới có gia đình và bạn bè chứng kiến, đồng thời cùng nhau gây dựng hệ thống cơ sở nha khoa – thẩm mỹ với khối tài sản đồ sộ như hiện nay. Bà cho rằng trong suốt nhiều năm, từ khi nộp đơn ly hôn đến trước thời điểm thay đổi yêu cầu, chồng bà vẫn thừa nhận quan hệ hôn nhân hợp pháp và sử dụng giấy đăng ký kết hôn trong nhiều giao dịch dân sự, mua bán nhà đất.

Theo bà A., chỉ khi bà yêu cầu chia toàn bộ tài sản chung và đề nghị xác minh các mối quan hệ ngoài hôn nhân của chồng thì ông T. mới chuyển sang yêu cầu hủy hôn nhân trái pháp luật. Bà A. vẫn giữ quan điểm đề nghị tòa giải quyết ly hôn và chia tài sản theo quy định pháp luật.

Khối tài sản tranh chấp được cho là có giá trị hơn 1.200 tỷ đồng, bao gồm nhiều bất động sản tại TPHCM và các tỉnh, tiền gửi ngân hàng cùng hệ thống doanh nghiệp nha khoa – thẩm mỹ đã gây dựng trong nhiều năm.