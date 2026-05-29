Tạm giam tài xế xe tải vượt ẩu khiến 2 người tử vong ở Đắk Lắk

TPO - Trong lúc lấn làn vượt ô tô con, tài xế xe tải đã va chạm với xe máy chạy ngược chiều trước cổng Cụm công nghiệp Tân An, tỉnh Đắk Lắk khiến 2 người tử vong.

Ngày 29/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là Y.S.E. (26 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) và Y.D.E. (35 tuổi, trú xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Đối tượng Hoàng Văn Thanh (giữa) tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h25 ngày 26/5, ông Thanh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến khu vực trước cổng Cụm công nghiệp Tân An (trên đường Hà Huy Tập, phường Tân An), tài xế này điều khiển xe lấn sang trái để vượt một ô tô con chạy cùng chiều phía trước.

Trong lúc vượt xe, ông Thanh phát hiện xe máy do Y.S.E. điều khiển chở theo Y.D.E. lưu thông theo hướng ngược lại, gần lề đường, cách khoảng 100m. Tuy nhiên, cho rằng xe máy sẽ tránh nên tài xế vẫn tiếp tục điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Khi khoảng cách giữa hai phương tiện ngày càng gần, thấy xe máy đi dần ra giữa đường và không tránh, ông Thanh đạp phanh, giảm tốc độ và điều khiển xe trở lại phần đường của mình. Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần nên vụ tai nạn vẫn xảy ra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến Y.S.E. tử vong tại chỗ, còn Y.D.E. được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.

Sau khi xảy ra tai nạn, ông Thanh đã đến Công an tỉnh Đắk Lắk trình báo toàn bộ sự việc. Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.