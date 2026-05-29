Tên lửa của tỷ phú Jeff Bezos phát nổ ngay trên bệ phóng

TPO - Tên lửa của hãng Blue Origin thuộc sở hữu của tỷ phú Jeff Bezos vừa phát nổ trong lúc thử nghiệm trên bệ phóng, làm rung chuyển các ngôi nhà gần đó và khiến bầu trời rực lên màu cam.

Blue Origin cho biết tên lửa New Glenn phát nổ trong quá trình thử kích hoạt động cơ vào tối 28/5, để chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh dự kiến diễn ra vào tuần tới. Theo các quan chức tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral, không có ai bị thương trong sự cố.

“Còn quá sớm để xác định nguyên nhân gốc rễ, nhưng chúng tôi đã bắt đầu điều tra. Một ngày vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi thứ cần thiết và tiếp tục bay. Điều đó xứng đáng”, tỷ phú Bezos viết trên mạng xã hội X.

Khoảnh khắc tên lửa phát nổ. (Nguồn: AP)

Tên lửa New Glenn (cao 98m) từng bị đình bay hồi tháng 4, sau khi đưa 1 vệ tinh vào quỹ đạo sai do sự cố động cơ. Đây mới chỉ là chuyến bay thứ 3 của loại tên lửa mà Blue Origin dự định sử dụng để phóng các tàu đổ bộ Mặt trăng cho NASA, bao gồm các tàu đưa phi hành gia đáp xuống bề mặt Mặt trăng.

Công ty đang chuẩn bị phóng thử nghiệm nguyên mẫu tàu đổ bộ Mặt trăng vào mùa thu năm nay. Đầu tuần này, cơ quan vũ trụ Mỹ đã trao cho Blue Origin hợp đồng trị giá hàng trăm triệu USD để phóng 2 xe tự hành Mặt trăng trong vài năm tới, trong khuôn khổ chương trình Artemis.

“Các chuyến bay vũ trụ vốn không thể bất cẩn, và việc phát triển năng lực phóng tên lửa hạng nặng mới là điều cực kỳ khó khăn”, Giám đốc NASA Jared Isaacman viết trên X. Ông cam kết sẽ cung cấp thông tin về bất kỳ tác động nào đối với chương trình Artemis, bao gồm cả căn cứ Mặt Trăng mà ông đã công bố.

Khoảng 21h tối 28/5, nhiều ngôi nhà tại Cape Canaveral và Cocoa Beach rung chuyển, khiến cư dân lên mạng xã hội để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tổ hợp phóng 36 có thể nhìn thấy từ bãi biển, và trên mạng xã hội nhanh chóng tràn ngập hình ảnh quả cầu lửa màu cam.

Tên lửa này lẽ ra sẽ được phóng vào tuần tới, mang theo các vệ tinh internet thuộc chùm vệ tinh Amazon Leo.

Giới chức nhấn mạnh không có mối đe dọa nào từ khí thải hay các nguy cơ tiềm ẩn khác.

Lực lượng Không gian Mỹ cho biết, vụ nổ sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch phóng sắp tới của những công ty khác. Tên lửa Atlas V của United Launch Alliance dự kiến được phóng vào tối 29/5, mang theo 1 lô vệ tinh Amazon Leo.