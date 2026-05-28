Synology giới thiệu sản phẩm PAS7700, hệ thống lưu trữ tối ưu cho môi trường vận hành dữ liệu cường độ cao

Synology vừa ra mắt PAS7700, hệ thống lưu trữ NVMe all-flash mới hướng tới doanh nghiệp vận hành dữ liệu cường độ cao, với kiến trúc active-active, hiệu năng lớn và nhiều lớp bảo vệ dữ liệu dành cho AI, ảo hóa và trung tâm dữ liệu.

Sự phát triển AI, dữ liệu lớn và các nền tảng ảo hóa đang khiến hệ thống lưu trữ trở thành một phần hạ tầng cốt lõi thay vì chỉ đóng vai trò lưu trữ dữ liệu đơn thuần. Điều này kéo theo nhu cầu lớn hơn về tốc độ truy xuất, khả năng duy trì dịch vụ liên tục và tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

Ông Bie-i Chu cho biết PAS7700 là kết quả của 25 năm phát triển hệ thống lưu trữ doanh nghiệp của Synology cùng quá trình kiểm chứng thực tế với khách hàng doanh nghiệp thông qua chương trình proof-of-concept kéo dài một năm.

Nền tảng lưu trữ cho các hệ thống vận hành trọng yếu

PAS7700 được trang bị bộ điều khiển kép cùng 48 khay SSD NVMe trong khung máy 4U, cho phép mở rộng lên tới 1,65 PB dung lượng lưu trữ thô tương thích với nhiều giao thức phổ biến như NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB và NFS.

Với dung lượng bộ nhớ tối đa lên tới 2.048 GB cùng kết nối mạng 100GbE, PAS7700 có thể xử lý tới 2 triệu IOPS với độ trễ dưới 1 mili giây và băng thông đạt tới 30 GB/s. Sản phẩm cũng hướng tới các môi trường VDI, EDA và AI đòi hỏi hiệu năng cao cùng khả năng vận hành liên tục.

Thiết kế cho vận hành liên tục và khả năng phục hồi dữ liệu

Một trong những điểm nhấn của PAS7700 nằm ở khả năng duy trì vận hành liên tục. Theo Synology, kiến trúc active-active giúp hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động khi một bộ điều khiển hoặc thành phần mạng gặp sự cố, hạn chế nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Hệ thống cũng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ dữ liệu như RAID triple-parity, ổ đĩa tự mã hóa (SED), immutable snapshot, Snapshot Replication và Hyper Backup. Ngoài ra, thư mục WORM (Write Once, Read Many) cho phép dữ liệu sau khi tạo sẽ không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép.

Chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn

PAS7700 hỗ trợ công nghệ loại bỏ dữ liệu trùng lặp tiên tiến, giúp giảm thiểu mức tiêu thụ lưu trữ cho các khối lượng công việc doanh nghiệp quy mô lớn. Trong thời gian tới, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ Synology Tiering, tự động phân bổ dữ liệu lạnh sang lưu trữ chi phí thấp hơn.

Toàn bộ nền tảng được vận hành trên DSM Enterprise – hệ điều hành do Synology phát triển riêng cho dòng lưu trữ doanh nghiệp. PAS7700 hiện đã được phân phối toàn cầu thông qua hệ thống đối tác và nhà phân phối của Synology.