Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Synology giới thiệu sản phẩm PAS7700, hệ thống lưu trữ tối ưu cho môi trường vận hành dữ liệu cường độ cao

P.V

Synology vừa ra mắt PAS7700, hệ thống lưu trữ NVMe all-flash mới hướng tới doanh nghiệp vận hành dữ liệu cường độ cao, với kiến trúc active-active, hiệu năng lớn và nhiều lớp bảo vệ dữ liệu dành cho AI, ảo hóa và trung tâm dữ liệu.

image001-8127.jpg

Sự phát triển AI, dữ liệu lớn và các nền tảng ảo hóa đang khiến hệ thống lưu trữ trở thành một phần hạ tầng cốt lõi thay vì chỉ đóng vai trò lưu trữ dữ liệu đơn thuần. Điều này kéo theo nhu cầu lớn hơn về tốc độ truy xuất, khả năng duy trì dịch vụ liên tục và tối ưu chi phí vận hành dài hạn.

Ông Bie-i Chu cho biết PAS7700 là kết quả của 25 năm phát triển hệ thống lưu trữ doanh nghiệp của Synology cùng quá trình kiểm chứng thực tế với khách hàng doanh nghiệp thông qua chương trình proof-of-concept kéo dài một năm.

Nền tảng lưu trữ cho các hệ thống vận hành trọng yếu

PAS7700 được trang bị bộ điều khiển kép cùng 48 khay SSD NVMe trong khung máy 4U, cho phép mở rộng lên tới 1,65 PB dung lượng lưu trữ thô tương thích với nhiều giao thức phổ biến như NVMe-oF, iSCSI, Fibre Channel, SMB và NFS.

image003-1994.jpg

Với dung lượng bộ nhớ tối đa lên tới 2.048 GB cùng kết nối mạng 100GbE, PAS7700 có thể xử lý tới 2 triệu IOPS với độ trễ dưới 1 mili giây và băng thông đạt tới 30 GB/s. Sản phẩm cũng hướng tới các môi trường VDI, EDA và AI đòi hỏi hiệu năng cao cùng khả năng vận hành liên tục.

Thiết kế cho vận hành liên tục và khả năng phục hồi dữ liệu

Một trong những điểm nhấn của PAS7700 nằm ở khả năng duy trì vận hành liên tục. Theo Synology, kiến trúc active-active giúp hệ thống vẫn tiếp tục hoạt động khi một bộ điều khiển hoặc thành phần mạng gặp sự cố, hạn chế nguy cơ gián đoạn dịch vụ.

Hệ thống cũng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ dữ liệu như RAID triple-parity, ổ đĩa tự mã hóa (SED), immutable snapshot, Snapshot Replication và Hyper Backup. Ngoài ra, thư mục WORM (Write Once, Read Many) cho phép dữ liệu sau khi tạo sẽ không thể bị chỉnh sửa hoặc xóa trái phép.

image005-3219.png

Chi phí thấp hơn, hiệu quả cao hơn

PAS7700 hỗ trợ công nghệ loại bỏ dữ liệu trùng lặp tiên tiến, giúp giảm thiểu mức tiêu thụ lưu trữ cho các khối lượng công việc doanh nghiệp quy mô lớn. Trong thời gian tới, hệ thống cũng sẽ hỗ trợ Synology Tiering, tự động phân bổ dữ liệu lạnh sang lưu trữ chi phí thấp hơn.

Toàn bộ nền tảng được vận hành trên DSM Enterprise – hệ điều hành do Synology phát triển riêng cho dòng lưu trữ doanh nghiệp. PAS7700 hiện đã được phân phối toàn cầu thông qua hệ thống đối tác và nhà phân phối của Synology.

P.V
#lưu trữ #PAS7700 #Synology #AI #ảo hóa #dữ liệu

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe