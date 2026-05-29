Khoa học

Nghệ An:

Bất ngờ phát hiện rùa núi viền quý hiếm nặng 3kg trong khuôn viên cơ quan

Ngọc Tú

TPO - Một cá thể rùa núi viền nặng tới 3kg, thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm, vừa bất ngờ "ghé thăm" khuôn viên một cơ quan tại Nghệ An.

Ngày 29/5, lãnh đạo Công an xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp bàn giao một cá thể rùa núi viền quý hiếm cho Vườn Quốc gia Pù Mát để thả về môi trường tự nhiên.​

Trước đó vào ngày 28/5, ông Kha Văn Huy (trú bản Lũng, xã Tam Thái) bất ngờ phát hiện một cá thể rùa ở gần khu vực dân cư. Ông Huy sau đó đưa cá thể rùa đến Công an xã Tam Thái để giao nộp.

Cá thể rùa được người dân giao nộp cho cơ quan chức năng xã Tam Thái.

Tại đây, cá thể rùa nặng 1,5kg này được xác định là rùa núi viền (tên khoa học: Manouria impressa) thuộc nhóm IIB, nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Thái đã tiến hành hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật và bàn giao cá thể rùa cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tam Hợp (thuộc Vườn quốc gia Pù Mát) để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Rùa nặng 1,5kg, thuộc danh mục nguy cấp, quý, hiếm.
Cá thể rùa được bàn giao cho trung tâm chăm sóc của Vườn Quốc gia Pù Mát trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cùng ngày, ông Nguyễn Cảnh Vinh trong lúc làm việc tại cơ quan trên địa bàn phường Trường Vinh (Nghệ An), đã phát hiện một cá thể rùa trong khuôn viên cơ quan. Ông Vinh sau đó giao nộp cá thể rùa cho Hạt Kiểm lâm Vinh - Cửa Lò.

Được biết, cá thể rùa này là rùa núi viền nặng khoảng 3 kg, thuộc nhóm IIB, danh mục nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể rùa núi viền quý hiếm được giao nộp cho UBND phường Trường Vinh và Hạt kiểm lâm Vinh - Cửa Lò.
Cá thể rùa nặng 3kg.

Ngay sau khi hoàn tất thủ tục tiếp nhận, cơ quan chức năng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm và Vườn quốc gia Pù Mát để tiến hành các biện pháp cứu hộ gấp, đảm bảo cá thể rùa quý hiếm này được chăm sóc y tế và sớm trở lại với môi trường tự nhiên an toàn.

#rùa #rùa núi viền #động vật hoang dã #động vật quý hiếm #động vật danh mục nguy cấp #rùa quý #Nghệ An

