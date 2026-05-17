Bất ngờ từ bẫy ảnh tại khu dự trữ thiên nhiên mới thành lập ở TP. Huế

TPO - Những dữ liệu mới thu được từ hệ thống bẫy ảnh tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền (TP. Huế) đã ghi nhận ít nhất 51 loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài cực kỳ nguy cấp, cho thấy giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của những cánh rừng vùng thấp Trung Trường Sơn.

Thông qua chương trình giám sát bằng bẫy ảnh do Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt triển khai mới đây, các nhà nghiên cứu đã ghi nhận ít nhất 51 loài động vật hoang dã xuất hiện trong khu vực rừng tự nhiên này.

Rừng nguyên sinh tại khu vực A Lưới, TP Huế.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy có nhiều loài quý hiếm nằm trong danh mục bảo tồn cấp quốc tế và Việt Nam. Trong đó, trĩ sao được ghi nhận ở mức cực kỳ nguy cấp; thỏ vằn và cầy vằn bắc thuộc nhóm nguy cấp; ngoài ra còn có nhiều loài sắp nguy cấp như khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ…

Những hình ảnh từ bẫy ảnh tiếp tục khẳng định giá trị đa dạng sinh học đặc biệt của Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền - địa bàn được xem là một trong những nơi cư trú cuối cùng của loài gà lôi lam mào trắng - kể từ khi loài này được phát hiện trở lại vào năm 1996.

Sao la là loài được bảo tồn nghiêm ngặt tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền.

Theo kết quả khảo sát thực địa gần đây, khu dự trữ hiện ghi nhận 75 loài thú, 208 loài chim, 43 loài bò sát và lưỡng cư cùng khoảng 815 loài thực vật. Nhiều loài trong số này có nguy cơ tuyệt chủng cao và đang được ưu tiên bảo tồn.

Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền được UBND TP. Huế thành lập năm 2025, với diện tích hơn 40.760 ha, trải rộng trên địa bàn phường Phong Điền cùng các xã A Lưới 1 và A Lưới 5. Trong đó, phần lớn là rừng tự nhiên vùng đất thấp Trung Trường Sơn - hệ sinh thái ngày càng hiếm ở Việt Nam.

Bẫy ảnh ghi nhận sự hiện diện của mang Trường Sơn tại khu dự trữ thiên nhiên.

Khu vực này hiện là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm như sao la, mang lớn, mang Trường Sơn, voọc chà vá chân nâu, vượn đen má vàng, cu li nhỏ, gấu ngựa…

Ngoài chức năng bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn gen quý hiếm, khu dự trữ còn giữ vai trò rừng phòng hộ đầu nguồn, góp phần duy trì nguồn nước cho nhiều lưu vực sông quan trọng của TP. Huế. Việc bảo vệ rừng tại đây cũng gắn với mục tiêu hấp thụ carbon, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Khu dự trữ được chia thành ba phân khu chức năng, gồm khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái và khu dịch vụ - hành chính; đồng thời có vùng đệm rộng hơn 33.545 ha bao quanh để hỗ trợ công tác bảo tồn lâu dài.

Những động vật quý hiếm được ghi nhận tại Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền thông qua dữ liệu bẫy ảnh:

Cầy vằn - loài thuộc nhóm nguy cấp.

Cheo cheo.

Gà so ngực gụ.

Sơn dương.

Thỏ vằn - loài thuộc nhóm nguy cấp tại Khu Dự trữ thiên nhiên Phong Điền.