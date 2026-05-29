Theo chân kiểm lâm canh giữ rừng mùa nắng đổ lửa

TPO - Giữa thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, hàng chục cán bộ kiểm lâm ở Nghệ An vẫn bám rừng xuyên ngày đêm để bảo vệ vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.
Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống đã “kích hoạt” phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm ở xã Bình Chuẩn, Nga My, Hùng Chân, Mường Quàng… Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát người ra vào rừng, duy trì trực tối thiểu 70% quân số từ ngày 1/4 đến 15/9.
Các cán bộ kiểm lâm vẫn ngày đêm lội suối, băng rừng canh giữ "báu vật" của nhân loại.