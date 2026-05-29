Theo chân kiểm lâm canh giữ rừng mùa nắng đổ lửa

Ngọc Tú

TPO - Giữa thời tiết hanh khô kéo dài, nguy cơ cháy rừng luôn thường trực, hàng chục cán bộ kiểm lâm ở Nghệ An vẫn bám rừng xuyên ngày đêm để bảo vệ vùng lõi Khu Dự trữ Sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An.

Những ngày qua, tại Nghệ An﻿ đã diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài, nền nhiệt nhiều nơi vượt 40 độ C khiến nguy cơ cháy rừng﻿ tăng lên cấp 4 - cấp nguy hiểm.
Giữa thời tiết khắc nghiệt, lực lượng kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên﻿ Pù Huống vẫn ngày đêm bám rừng, tăng cường tuần tra, trực chốt để bảo vệ hơn 46.460ha rừng.
Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống là một trong ba vùng lõi của Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới miền Tây Nghệ An do UNESCO công nhận. Trong tổng diện tích quản lý có hơn 40.150ha rừng đặc dụng, địa hình hiểm trở, nhiều khu vực giáp ranh với rừng sản xuất của người dân nên nguy cơ cháy luôn tiềm ẩn vào mùa khô.
Theo ông Võ Minh Sơn - Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống, hiện khu bảo tồn có hơn 7.400ha rừng hỗn giao tre nứa, cùng hơn 590ha lau lách, cỏ tranh, chuối rừng… rất dễ bắt lửa trong mùa nắng nóng. Trong khi đó, hậu quả của mưa bão, lũ quét năm 2025 khiến nhiều cây gãy đổ, tạo thêm lượng lớn vật liệu cháy trong rừng.
Giám đốc Khu Bảo tồn cho biết thêm, thời gian cao điểm cháy rừng kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 hằng năm, đặc biệt trong khung giờ từ 10h đến 16h. Nguyên nhân chủ yếu đến từ hoạt động đốt thực bì làm nương rẫy, xử lý đất trồng rừng và việc người dân vào rừng lấy mật ong bằng lửa.
Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Ban quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Huống đã “kích hoạt” phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu vực trọng điểm ở xã Bình Chuẩn, Nga My, Hùng Chân, Mường Quàng… Lực lượng kiểm lâm tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát người ra vào rừng, duy trì trực tối thiểu 70% quân số từ ngày 1/4 đến 15/9.
Hiện đơn vị thành lập 7 tổ phòng chống cháy rừng với hơn 50 người, bố trí trực 24/24h. Các trạm quản lý bảo vệ rừng thường xuyên kiểm tra, vận hành máy thổi dập lửa, máy cắt thực bì, flycam, thiết bị định vị GPS và chuẩn bị đầy đủ phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.
Tại Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn, dù chỉ có 4 cán bộ phụ trách gần 6.900ha rừng, lực lượng kiểm lâm vẫn liên tục băng rừng, kiểm tra các tuyến khe suối, cửa rừng để phát hiện sớm nguy cơ cháy. Song song với tuần tra, các đơn vị phối hợp địa phương tuyên truyền, ký cam kết phòng cháy chữa cháy rừng với người dân vùng đệm.
Ông Nguyễn Tống Phi - Trạm trưởng Trạm quản lý, bảo vệ rừng Bình Chuẩn cho hay, mỗi tuần đơn vị đều tăng tần suất các chuyến tuần tra, kiểm soát khu vực rừng trọng điểm, tuyến khe suối; siết chặt quản lý người ra vào rừng và sẵn sàng phương tiện, nhân lực theo phương châm “4 tại chỗ.”
Những ngày qua, các trạm quản lý bảo vệ rừng Cắm Muộn, Nam Sơn, Nga My… cũng tăng cường chốt chặn tại cửa rừng, hạn chế người dân vào rừng trong thời điểm nắng nóng cao điểm, góp phần bảo vệ an toàn đại ngàn Pù Huống giữa mùa “chảo lửa”.
Mức dự báo cháy rừng đã được nâng kên mức IV, mức nguy hiểm.
Các cán bộ kiểm lâm vẫn ngày đêm lội suối, băng rừng canh giữ "báu vật" của nhân loại.
#Nghệ An #cháy rừng #kiểm lâm #canh giữ rừng #phòng cháy rừng #phòng chống cháy rừng #chữa cháy rừng #nắng nóng #canh rừng mùa nắng nóng

