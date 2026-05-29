Đôi tay thô ráp tạo nên những sản phẩm tinh xảo xuất ngoại

TPO - Từ những nan tre, sợi mây giản dị, người thợ ở Nghệ An đã tạo nên những sản phẩm thủ công tinh xảo được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng.
Hơn 40 năm gắn bó với nghề đan lát, bà Oanh xem công việc này như một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Dù đôi tay cũng chậm hơn so với thời trẻ, nhưng ngày nào bà vẫn miệt mài bên những bó tre, bó mây quen thuộc.
Tuy nhiên, “thời hoàng kim” ấy không kéo dài lâu. Thị trường dần thu hẹp, đầu ra khó khăn khiến thu nhập từ nghề giảm mạnh. Nhiều người buộc phải bỏ nghề để chuyển sang công việc khác mưu sinh. Đến nay, ở khối 10 Phúc Thọ chỉ còn 4 hộ duy trì nghề đan lát truyền thống.
Không muốn nghề cũ bị mai một, bà Lan đã đứng ra vận động chị em trong làng thành lập tổ mây tre đan để cùng nhau giữ nghề. Từ vài người ban đầu, đến nay tổ mây tre đan đã có hơn 10 thành viên tham gia thường xuyên. Người có kinh nghiệm hướng dẫn người mới, cùng nhau nhận đơn hàng và tìm đầu ra cho sản phẩm