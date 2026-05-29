Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố dỡ bỏ lệnh phong toả hàng hải với Iran

TPO - Trong bài đăng mới nhất trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ dỡ bỏ lệnh phong toả hải quân đối với các cảng của Iran, cho phép tàu thuyền đi qua. Động thái này là bước đột phá lớn nhất hướng đến việc chấm dứt cuộc chiến kể từ khi nó bắt đầu cách đây 3 tháng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: dpa)

Theo ông Trump, những con tàu bị mắc kẹt trong eo biển do lệnh phong toả hải quân “có thể bắt đầu quay về nhà”.

Lệnh phong toả hàng hải đối với các cảng biển của Iran được Mỹ áp đặt vào ngày 13/4 sau khi quân đội Iran đóng cửa eo biển Hormuz.

“Hãy gửi lời chào đến vợ, chồng, cha mẹ và gia đình của các bạn từ tôi, vị Tổng thống yêu thích của các bạn!”, ông nói.

Tổng thống Trump cũng đưa ra những điều kiện mà ông cho rằng Iran nên chấp nhận như một phần của thỏa thuận hòa bình, bao gồm: Iran đồng ý không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân; Eo biển Hormuz được mở cửa cho giao thông hai chiều, không thu phí; Iran loại bỏ tất cả số thuỷ lôi còn sót lại trong eo biển; Mỹ - và có thể là cả Trung Quốc - sẽ phá hủy uranium làm giàu của Iran.

Ông Trump cho biết sẽ tham gia một cuộc họp ngay bây giờ tại Phòng Tình huống để đưa ra quyết định cuối cùng về thoả thuận với Iran.

Tương lai eo biển Hormuz và số phận kho uranium làm giàu của Iran là hai vấn đề gây tranh cãi, khiến quá trình đàm phán thỏa thuận hoà bình giữa Mỹ và Iran bị đình trệ.

Ngày 29/5, người đứng đầu Uỷ ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran - ông Ebrahim Azizi - nhấn mạnh, Iran không có ý định chuyển giao kho uranium làm giàu ra nước ngoài.

Iran đã nhiều lần tuyên bố sẽ không từ bỏ kho uranium làm giàu, nhưng khẳng định không theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Trước đó, trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội X hồi đầu tuần, ông Azizi cho biết Iran sẽ không từ bỏ "lằn ranh đỏ" của mình dưới áp lực từ những lời lẽ của Tổng thống Donald Trump. Ông nói rằng, những lằn ranh đỏ đó bao gồm quyền làm giàu uranium, sở hữu uranium đã làm giàu, quyền kiểm soát eo biển Hormuz và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết vẫn chưa chắc chắn liệu Tổng thống Donald Trump có ký biên bản ghi nhớ sơ bộ với Iran hay không, và hai nước vẫn đang đàm phán về “một vài điểm ngôn ngữ”.

Trong khi nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được, ông Vance xác nhận, vẫn còn một vài điểm quan trọng về chương trình hạt nhân và uranium làm giàu của Iran chưa được thống nhất.

