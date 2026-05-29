Mỹ áp lệnh trừng phạt mới với hoạt động buôn bán dầu của Iran

TPO - Ngày 29/5, Mỹ tuyên bố áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với hoạt động buôn bán dầu của Iran, ngay cả khi Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận tạm thời nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz.

Hình ảnh đồ hoạ quốc kỳ Mỹ và Iran. (Nguồn: Reuters)

Bộ Tài chính Mỹ thông báo trừng phạt 8 tàu tham gia vận chuyển dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Iran ra thị trường toàn cầu. Trong số này có tàu chở dầu Flora treo cờ Quần đảo Marshall, tàu chở dầu thô Hauncayo treo cờ Comoros và tàu chở dầu Ill Gap treo cờ Panama.

“Chúng tôi sẽ không cho phép Chính phủ Iran gia tăng doanh thu từ dầu mỏ để tái thiết lực lượng vũ trang và năng lực quân sự”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố.

Mỹ cũng áp lệnh trừng phạt đối với hơn 15 tổ chức, gồm những cái tên như Worth Seen Energy Limited tại Hong Kong (Trung Quốc), Symphony Shipping and Maritime Management Inc ở Dubai và Mehdiyev Trading Co. cũng tại Hong Kong.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết một số tổ chức trong số này đã sử dụng hạ tầng của quân đội Iran để mua các sản phẩm dầu mỏ từ bên ngoài Iran.

Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn và dỡ bỏ các hạn chế vận tải qua eo biển Hormuz, dù Tổng thống Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn và truyền thông nhà nước Iran cho biết thỏa thuận chưa được hoàn tất.

Các nguồn thạo tin cho biết, thỏa thuận sẽ kéo dài lệnh đình chiến thêm 60 ngày và cho phép lưu thông qua tuyến đường thủy chiến lược này, trong khi các nhà đàm phán xử lý những vấn đề khó khăn như chương trình hạt nhân của Iran.

Nếu được lãnh đạo hai nước thông qua, đây sẽ là bước tiến lớn nhất hướng tới hòa bình kể từ khi cuộc chiến nổ ra ngày 28/2. Thông tin về khả năng đạt thỏa thuận xuất hiện sau hàng loạt vụ tấn công trả đũa giữa hai nước.

Các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Trump vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận. Iran chưa bình luận về thông tin này.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán cho biết, thoả thuận sơ bộ vẫn chưa được hoàn tất hoặc xác nhận.

“Chúng tôi chưa đến đích, nhưng đã rất gần và sẽ tiếp tục nỗ lực. Tôi không thể đảm bảo chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan”, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên tại Washington.

Chính quyền Mỹ nhiều lần tuyên bố thỏa thuận chấm dứt giao tranh đã ở rất gần, nhưng Iran sau đó đều bác bỏ hoặc giảm nhẹ các tuyên bố này.