Điều tra bổ sung vụ cán bộ Sở Y tế Hà Nội nhận tiền cấp phép sai cho 686 phòng khám, tiệm thuốc

TPO - Phiên xét xử 16 bị cáo trong vụ án “nhận và môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội tạm hoãn, do tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Sáng nay (29/5) theo kế hoạch, TAND Hà Nội xét xử 16 bị cáo trong vụ án “nhận và môi giới hối lộ” xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Tuy nhiên, hồ sơ đã bị toà trả về Viện Kiểm sát để yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan.

Trong vụ án, Viện Kiểm sát truy tố 16 bị can, trong đó có: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, Sở Y tế Hà Nội); Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân); Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị cáo buộc “Nhận hối lộ”. Các bị can khác bị cáo buộc phạm tội “Môi giới hối lộ” hoặc “Nhận hối lộ”.

Theo cơ quan truy tố, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP), Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, do nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân ở Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, đại diện các cơ sở tư nhân này đã chủ động liên hệ với đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp với giá 15 - 20 triệu đồng một Giấy chứng nhận GPP; từ 30 - 50 triệu đồng cho một Giấy chứng nhận GDP; từ 60 - 70 triệu đồng cho Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Từ 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng liên quan không bị xử lý hình sự

Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, ông Nguyễn Quang Tr. (nguyên Trưởng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) và ông Bùi Văn X. (nguyên Phó phòng thời kỳ trước) khẳng định không biết, không được phản hồi về việc cán bộ nhận phong bì trong quá trình thực hiện cấp giấy phép, giấy chứng nhận cho các cơ sở y, dược tư nhân.

Hai vị này cũng khẳng định không nhận được bất cứ khoản tiền, lợi ích vật chất gì. Họ với vai trò là trưởng đoàn kiểm tra không gây khó khăn, vòi vĩnh, không yêu cầu cơ sở phải quà cáp để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm.

Cả hai vị khai các cơ sở không đưa tiền, lợi ích vật chất cho đoàn. Sau khi thẩm định, các thành viên đoàn thẩm định nhận tiền của cơ sở như thế nào các ông không biết, không ai báo cáo. Vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý hai cựu trưởng phòng này.

Đối với 30 cán bộ thuộc các đơn vị phối hợp như Trung tâm kiểm nghiệm hay Phòng Y tế các quận, huyện cũ, dù có nhận phong bì cảm ơn nhưng với vai trò lệ thuộc, không có quyền quyết định và số tiền nhận không lớn nên cơ quan chức năng quyết định không xử lý hình sự.

Tương tự, các chủ nhà thuốc và phòng khám, dù là người đưa tiền, nhưng được xác định là có tâm lý bị động, phải chi tiền để tránh bị gây khó dễ hoặc trả lại hồ sơ nhiều lần, đồng thời đã tích cực hợp tác khai báo nên cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.