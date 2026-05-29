Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

‘Hot girl’ bị truy nã về ma túy bị bắt tại quán karaoke

Thu Hiền

TPO - Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương, Lương Thị Tâm (SN 2000, Nghệ An) đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang có mặt tại một quán karaoke ở tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/5, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lương Thị Tâm (SN 2000), trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Theo cơ quan công an, Lương Thị Tâm là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

z7878929131446-12e458ac85418776f71cc38b13163fd4.jpg
Đối tượng Lương Thị Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Vinh phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai phương án phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành vây bắt đối tượng khi đang có mặt tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau khi di lý Lương Thị Tâm về Nghệ An, Công an phường Thành Vinh đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Thu Hiền
#truy nã #ma túy #Phú Thọ #bắt giữ #quán karaoke #Nghệ An

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe