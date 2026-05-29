‘Hot girl’ bị truy nã về ma túy bị bắt tại quán karaoke

TPO - Sau thời gian lẩn trốn khỏi địa phương, Lương Thị Tâm (SN 2000, Nghệ An) đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang có mặt tại một quán karaoke ở tỉnh Phú Thọ.

Ngày 29/5, Công an phường Thành Vinh (Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lương Thị Tâm (SN 2000), trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An.

Theo cơ quan công an, Lương Thị Tâm là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối tượng Lương Thị Tâm tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Vinh phát hiện Tâm đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Sau khi xác minh, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai phương án phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành vây bắt đối tượng khi đang có mặt tại một quán karaoke trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Sau khi di lý Lương Thị Tâm về Nghệ An, Công an phường Thành Vinh đã hoàn tất các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.