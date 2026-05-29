Bê bối chấn động: Phát hiện 300 kg vàng thỏi tại nhà cựu quan chức CIA

TPO - Một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt tuần trước, sau khi các nhà điều tra phát hiện hàng trăm thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD được cất giấu tại nhà riêng của ông ở Virginia.

Cựu quan chức có tên David Rush đang bị tạm giam trong khi bị điều tra với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, ông Rush đã yêu cầu và nhận được “một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu đô la vàng thỏi để chi trả cho các chi phí liên quan đến công việc”.

Nhưng khi CIA tiến hành rà soát kho chứa đồ tại văn phòng của Rush, cơ quan này chỉ tìm thấy một phần nhỏ số tài sản nói trên.

Trong khi đó, các đặc vụ FBI đã khám xét nhà ông Rush và tìm thấy “khoảng 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 1 kg” và 2 triệu USD tiền mặt. Giá trị ước tính của số vàng này vượt quá 40 triệu USD. Các nhà điều tra cũng đã thu giữ gần ba chục chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều chiếc trong số đó là Rolex.

Hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao ông Rush lại cất giữ nhiều vàng và tiền mặt như vậy trong nhà, hoặc dự án công việc nào đã đòi hỏi ông phải tích lũy khối tài sản lớn đến thế.

Ngoài ra, ông Rush cũng được cho là đã nói dối về trình độ học vấn và thời gian phục vụ trong quân ngũ - tất cả đều là những yếu tố quyết định mức lương của ông.

Hồ sơ tòa án mô tả ông Rush là “cựu nhân viên cấp cao tại một cơ quan Chính phủ Mỹ”. Những nguồn thạo tin cho biết, đến gần đây ông Rush vẫn giữ một vị trí cấp cao tại CIA.

Trong một tuyên bố chung, CIA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày 19/5.

“Sau khi cuộc điều tra nội bộ của CIA xác định được các vi phạm của ông Rush, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển thông tin cho FBI để tiến hành các thủ tục pháp lý”, tuyên bố cho biết.