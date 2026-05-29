Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Bê bối chấn động: Phát hiện 300 kg vàng thỏi tại nhà cựu quan chức CIA

Minh Hạnh

TPO - Một cựu quan chức cấp cao của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã bị bắt tuần trước, sau khi các nhà điều tra phát hiện hàng trăm thỏi vàng trị giá hơn 40 triệu USD được cất giấu tại nhà riêng của ông ở Virginia.

Cựu quan chức có tên David Rush đang bị tạm giam trong khi bị điều tra với cáo buộc biển thủ công quỹ.

Theo hồ sơ tòa án, từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026, ông Rush đã yêu cầu và nhận được “một lượng lớn ngoại tệ và hàng chục triệu đô la vàng thỏi để chi trả cho các chi phí liên quan đến công việc”.

Nhưng khi CIA tiến hành rà soát kho chứa đồ tại văn phòng của Rush, cơ quan này chỉ tìm thấy một phần nhỏ số tài sản nói trên.

Trong khi đó, các đặc vụ FBI đã khám xét nhà ông Rush và tìm thấy “khoảng 303 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng khoảng 1 kg” và 2 triệu USD tiền mặt. Giá trị ước tính của số vàng này vượt quá 40 triệu USD. Các nhà điều tra cũng đã thu giữ gần ba chục chiếc đồng hồ xa xỉ, nhiều chiếc trong số đó là Rolex.

Hồ sơ tòa án không nêu rõ lý do vì sao ông Rush lại cất giữ nhiều vàng và tiền mặt như vậy trong nhà, hoặc dự án công việc nào đã đòi hỏi ông phải tích lũy khối tài sản lớn đến thế.

Ngoài ra, ông Rush cũng được cho là đã nói dối về trình độ học vấn và thời gian phục vụ trong quân ngũ - tất cả đều là những yếu tố quyết định mức lương của ông.

Hồ sơ tòa án mô tả ông Rush là “cựu nhân viên cấp cao tại một cơ quan Chính phủ Mỹ”. Những nguồn thạo tin cho biết, đến gần đây ông Rush vẫn giữ một vị trí cấp cao tại CIA.

Trong một tuyên bố chung, CIA và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết, vụ bắt giữ được tiến hành vào ngày 19/5.

“Sau khi cuộc điều tra nội bộ của CIA xác định được các vi phạm của ông Rush, Giám đốc CIA John Ratcliffe đã chuyển thông tin cho FBI để tiến hành các thủ tục pháp lý”, tuyên bố cho biết.

Tang vật vàng thỏi tương đối hiếm gặp trong các vụ án hình sự, ngoại trừ các cuộc điều tra liên quan đến các mạng lưới tội phạm lớn.

Một trường hợp ngoại lệ đáng chú ý là trường hợp của cựu Thượng nghị sĩ bang New Jersey, Bob Menendez, người đã từ chức vào năm 2024 sau khi FBI cáo buộc ông nhận hối lộ hàng trăm nghìn đô la, bao gồm cả vàng. Ông đã bị kết án 11 năm tù.

Minh Hạnh
New York Times
#Mỹ #CIA #FBI #cựu quan chức CIA #biển thủ công quỹ #vàng thỏi #đô la Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe