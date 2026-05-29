Nga phớt lờ lời chỉ trích của Mỹ, cảnh báo tấn công 'có hệ thống' vào Kiev

TPO - Mỹ đưa ra những lời chỉ trích gay gắt bất thường nhằm vào Nga, và kêu gọi nước này kiềm chế các cuộc tấn công Kiev. Nhưng Mátxcơva bác bỏ lời kêu gọi và tiếp tục cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài nên rời khỏi thủ đô Ukraine.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia. (Ảnh: Reuters)

Những tuyên bố này được Mỹ đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Ukraine đề xuất, để đáp trả việc Nga tấn công Kiev và các khu vực lân cận bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa hồi cuối tuần trước.

Trong cuộc tấn công, Nga cũng sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik. Mátxcơva tuyên bố đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Ukraine vào khu kí túc xá sinh viên ở Cộng hoà Nhân dân tự xưng Lugansk.

Chỉ trích cuộc oanh tạc của Nga vào Kiev, bà Tammy Bruce - Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, gọi việc Nga sử dụng tên lửa Oreshnik là "một sự leo thang không thể giải thích và nguy hiểm” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi cảnh báo Nga không nên tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào Kiev, điều này có nguy cơ gây thêm thương vong và làm chậm lại tiến trình hòa bình", bà Bruce nói.

Bình luận của bà Bruce là lời chỉ trích gay gắt hiếm hoi từ chính quyền Tổng thống Trump, vốn có lập trường nhẹ nhàng hơn với Nga so với hầu hết các đồng minh của Mỹ.

Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc không nói rõ Mỹ sẽ phản ứng như thế nào nếu Mátxcơva thực hiện lời đe dọa về các cuộc "tấn công có hệ thống" vào Kiev.

Đáp lại, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia nhắc lại tuyên bố của Mátxcơva, rằng cuộc oanh tạc Kiev cuối tuần trước nhắm vào các cơ sở quân sự và tình báo trọng yếu của Ukraine. Ông tái khẳng định lời cảnh báo của Nga về việc tiến hành các cuộc tấn công mới vào "các trung tâm ra quyết định và sở chỉ huy" ở Kiev.

“Vì các cơ sở nói trên nằm rải rác khắp Kiev, chúng tôi đã cảnh báo công dân nước ngoài, bao gồm cả nhân viên của các phái đoàn ngoại giao và văn phòng của các tổ chức quốc tế, về sự cần thiết phải rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt”, ông Nebenzia nói.

Trợ lý Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Khaled Khiari cho biết, cơ quan này "vô cùng lo ngại" trước lời hứa tiến hành “các cuộc tấn công nhất quán và có hệ thống" của Nga nhằm vào các mục tiêu ở Kiev.

​

​

​

​