Mỹ tính đưa tên lửa đến Nhật Bản, Nga phản đối gay gắt

TPO - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Mátxcơva coi các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Nhật Bản, trong đó có việc triển khai hệ thống tên lửa Typhon, là mối đe dọa đối với lợi ích và an ninh khu vực của nước này.

Trước đó, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, lực lượng vũ trang Mỹ dự định triển khai hệ thống Typhon đến căn cứ không quân Kanoya của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại tỉnh Kagoshima, trong các cuộc tập trận dự kiến ​​kéo dài từ tháng 6 đến tháng 9. Cuộc tập trận cũng sẽ bao gồm việc triển khai các bệ phóng tên lửa HIMARS.

Ngày 28/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi đã nhiều lần lưu ý Tokyo, rằng chúng tôi tin việc Nhật Bản cho phép Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung và tầm ngắn đến nước này sẽ có tác động nghiêm trọng đến sự ổn định và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tạo ra mối đe dọa trực tiếp dọc theo biên giới vùng viễn đông chúng tôi, bất kể việc đó được thực hiện thỉnh thoảng, luân phiên hay thường trực”.

“Mátxcơva sẽ coi đó là những hành động cố ý và thù địch, coi thường lợi ích quốc gia của Nga”, bà Zakharova nhấn mạnh.

Nước Nga - theo bà Zakharova - không còn ràng buộc mình bởi bởi lệnh cấm triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn đặt trên đất liền. “Những rủi ro phát sinh từ các hành động khiêu khích như vậy sẽ được đánh giá cẩn thận, để xây dựng các biện pháp quân sự và kỹ thuật thích hợp, nghiêm ngặt nhất có thể trong thời gian dài”, nhà ngoại giao này tuyên bố.

Chính quyền Nhật Bản hiện chưa bình luận về lời cảnh báo mới nhất của Nga.