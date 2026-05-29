Hơn 50 nhà lãnh đạo và bộ trưởng dự Đối thoại Shangri-La

TPO - Tối nay (29/5), Đối thoại Shangri-La 2026 khai mạc tại Singapore, với sự tham dự của hàng chục nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng và quan chức quân sự cấp cao từ khắp thế giới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu dẫn đề.

Bên trong khách sạn nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 - 31/5, quy tụ đại biểu từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng, hơn 42 tổng tham mưu trưởng và quan chức quốc phòng cấp cao cùng nhiều học giả, chuyên gia chiến lược quốc tế.

Diễn đàn do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) tổ chức, tiếp tục được xem là hội nghị quốc phòng và an ninh quan trọng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ban tổ chức cho biết, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là bài phát biểu khai mạc của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm vào tối nay (29/5). Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Việt Nam phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La, trong bối cảnh vai trò chiến lược của Việt Nam ngày càng được chú ý giữa cạnh tranh địa - chính trị ngày càng gay gắt tại khu vực.

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ bên ngoài khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra Đối thoại Shangri-La. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh vai trò nổi bật của Việt Nam, cạnh tranh Mỹ - Trung vẫn là vấn đề được chú ý trong chương trình nghị sự của hội nghị năm nay.

Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta sẽ có bài phát biểu đặc biệt vào ngày 30/5.

Những gương mặt đáng chú ý tại Đối thoại Shangri-La năm nay còn có Phó Thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev và Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Diễn đàn năm nay cũng có sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc phòng từ Anh, Pháp, Nhật Bản, Úc, Malaysia, Philippines, cùng các đối tác châu Âu và Trung Đông.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth dự kiến trình bày chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong phiên họp ngày 30/5.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing sẽ phát biểu tại phiên toàn thể ngày 31/5 với chủ đề “Các quan hệ đối tác an ninh đang thay đổi trong một thế giới phân mảnh”.

Năm nay, Trung Quốc cử đoàn đại biểu gồm các học giả và chuyên gia quân sự của quân đội tham dự sự kiện.

Bên lề hội nghị, Úc, Mỹ và Anh dự kiến đưa ra tuyên bố mới liên quan tới sáng kiến AUKUS. Truyền thông quốc tế cho biết ba nước có thể công bố thêm hợp tác về các phương tiện không người lái dưới nước.

Được thành lập từ năm 2002, Đối thoại Shangri-La từ lâu đã trở thành diễn đàn an ninh có ảnh hưởng lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nơi các quốc gia trao đổi quan điểm chiến lược, thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm cơ chế quản lý các nguy cơ xung đột trong bối cảnh trật tự quốc tế ngày càng phân mảnh.