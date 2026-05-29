Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Vấn đề hạt nhân của Iran đang trong quá trình giải quyết

TPO - Phó Tổng thống JD Vance cho biết, Mỹ và Iran vẫn đang trong quá trình đàm phán về một số nội dung quan trọng trong dự thảo biên bản ghi nhớ liên quan đến lệnh ngừng bắn và chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, hiện hai bên vẫn còn trao đổi về "một vài điểm liên quan đến thuật ngữ" và chưa thể xác định liệu Tổng thống Donald Trump có ký duyệt văn kiện này hay không.

"Tôi nghĩ khó có thể nói chính xác khi nào hoặc liệu tổng thống có ký biên bản ghi nhớ hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm liên quan đến thuật ngữ", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Trong khi nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được, Phó Tổng thống Mỹ cho biết vẫn còn một vài điểm quan trọng về chương trình hạt nhân và uranium làm giàu của Iran đang trong quá trình giải quyết.

"Có một vài vấn đề liên quan đến hạt nhân, kho dự trữ uranium làm giàu cao, và cả vấn đề làm giàu uranium. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận qua lại với họ. Chúng tôi tin rằng họ đang đàm phán, ít nhất là cho đến nay, bằng một cách thiện chí", ông JD Vance lưu ý.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục đạt tiến triển để tiến tới khả năng ký kết thỏa thuận, song ông cũng nhấn mạnh chưa thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và điều đó vẫn còn phải chờ đợi.

"Chúng ta sẽ đạt đến điểm mà có thể ngồi lại và giải quyết những vấn đề này, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải đạt được thêm một chút tiến triển nữa. Tôi không thể đảm bảo chúng ta sẽ đạt được điều đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan về tình hình", ông JD Vance nói.

Liên quan đến tình hình an ninh khu vực, ông Vance nhận định thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn được duy trì bất chấp những vụ tấn công qua lại gần đây giữa các bên. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ vẫn bảo lưu quyền tiến hành các hành động tự vệ nếu cần thiết.

Trước đó, hãng tin Axios đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã nhất trí về dự thảo biên bản ghi nhớ quy định lệnh ngừng bắn 60 ngày và bắt đầu tham vấn về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo hãng tin này, văn kiện đang chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán cho biết nội dung biên bản ghi nhớ vẫn chưa được nhất trí hoặc phê duyệt.