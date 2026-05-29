Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance: Vấn đề hạt nhân của Iran đang trong quá trình giải quyết

Quỳnh Như

TPO - Phó Tổng thống JD Vance cho biết, Mỹ và Iran vẫn đang trong quá trình đàm phán về một số nội dung quan trọng trong dự thảo biên bản ghi nhớ liên quan đến lệnh ngừng bắn và chương trình hạt nhân của Tehran.

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, hiện hai bên vẫn còn trao đổi về "một vài điểm liên quan đến thuật ngữ" và chưa thể xác định liệu Tổng thống Donald Trump có ký duyệt văn kiện này hay không.

"Tôi nghĩ khó có thể nói chính xác khi nào hoặc liệu tổng thống có ký biên bản ghi nhớ hay không. Chúng tôi đang thảo luận qua lại về một vài điểm liên quan đến thuật ngữ", ông Vance nói.

ptt.jpg
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Trong khi nhấn mạnh những tiến bộ đã đạt được, Phó Tổng thống Mỹ cho biết vẫn còn một vài điểm quan trọng về chương trình hạt nhân và uranium làm giàu của Iran đang trong quá trình giải quyết.

"Có một vài vấn đề liên quan đến hạt nhân, kho dự trữ uranium làm giàu cao, và cả vấn đề làm giàu uranium. Vì vậy, chúng tôi đang thảo luận qua lại với họ. Chúng tôi tin rằng họ đang đàm phán, ít nhất là cho đến nay, bằng một cách thiện chí", ông JD Vance lưu ý.

Theo Phó Tổng thống Mỹ, Washington hy vọng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục đạt tiến triển để tiến tới khả năng ký kết thỏa thuận, song ông cũng nhấn mạnh chưa thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và điều đó vẫn còn phải chờ đợi.

"Chúng ta sẽ đạt đến điểm mà có thể ngồi lại và giải quyết những vấn đề này, nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải đạt được thêm một chút tiến triển nữa. Tôi không thể đảm bảo chúng ta sẽ đạt được điều đó, nhưng hiện tại tôi cảm thấy khá lạc quan về tình hình", ông JD Vance nói.

Liên quan đến tình hình an ninh khu vực, ông Vance nhận định thỏa thuận ngừng bắn hiện vẫn được duy trì bất chấp những vụ tấn công qua lại gần đây giữa các bên. Tuy nhiên, ông khẳng định Mỹ vẫn bảo lưu quyền tiến hành các hành động tự vệ nếu cần thiết.

Trước đó, hãng tin Axios đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã nhất trí về dự thảo biên bản ghi nhớ quy định lệnh ngừng bắn 60 ngày và bắt đầu tham vấn về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo hãng tin này, văn kiện đang chờ sự phê chuẩn cuối cùng từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán cho biết nội dung biên bản ghi nhớ vẫn chưa được nhất trí hoặc phê duyệt.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #hạt nhân #đàm phán #Mỹ #biên bản ghi nhớ #chương trình uranium

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe