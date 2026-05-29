Mỹ có thể mất nhiều năm để phục hồi kho tên lửa sau xung đột với Iran

TPO - Chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày nhằm vào Iran đã khiến kho tên lửa chủ lực của Mỹ suy giảm nghiêm trọng, trong khi quá trình phục hồi có thể kéo dài, tạo ra khoảng trống chiến lược đáng lo ngại đối với Washington.

Theo báo cáo do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố ngày 27/5, Mỹ có thể cần nhiều năm để tái bổ sung các kho tên lửa chiến lược đã bị tiêu hao mạnh trong chiến dịch quân sự kéo dài 40 ngày nhằm vào Iran.

CSIS nhận định việc phục hồi năng lực dự trữ "sẽ mất từ nhiều tháng đến nhiều năm, tùy thuộc vào từng loại vũ khí", đồng thời cảnh báo Washington đang đối mặt với "khoảng trống dễ tổn thương" nếu xảy ra xung đột mới.

Trong số các hệ thống vũ khí bị tiêu hao mạnh nhất có tên lửa hành trình Tomahawk, tên lửa đánh chặn THAAD và tên lửa phòng không Patriot. Báo cáo cho biết, với tiến độ sản xuất hiện tại, Mỹ sẽ cần ít nhất ba năm để đưa các hệ thống này trở lại mức trước chiến tranh.

CSIS ước tính hơn 1.000 tên lửa Tomahawk đã được sử dụng trong chiến dịch. Theo kế hoạch ngân sách tài chính 2027, Hải quân Mỹ đặt mua thêm 785 tên lửa Tomahawk, song lô hàng đầu tiên phải tới tháng 3/2030 mới được bàn giao do thời gian sản xuất kéo dài tới 34 tháng. Điều này đồng nghĩa kho dự trữ Tomahawk khó có thể phục hồi hoàn toàn trước giai đoạn cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.

Đối với hệ thống phòng thủ tên lửa, báo cáo cho biết khoảng 190 - 290 tên lửa THAAD cùng từ 1.060 - 1.430 tên lửa Patriot đã được triển khai trong xung đột. Các đơn hàng bổ sung dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2029 và phải tới cuối năm đó mới có thể khôi phục lượng dự trữ.

CSIS cũng lưu ý rằng, nhu cầu từ Ukraine và các đồng minh của Mỹ đang khiến áp lực lên chuỗi cung ứng quốc phòng ngày càng lớn. Từ năm 2020 đến nay, các đồng minh và đối tác của Washington đã đặt mua gần 1.900 tên lửa PAC-3 MSE, phiên bản hiện đại của hệ thống Patriot, với các khách hàng lớn gồm Ả Rập Xê Út, Đức và Qatar.

Trong khi đó, các tên lửa tiêu chuẩn phóng từ tàu chiến như SM-3 và SM-6 được sử dụng ít hơn và có thể phục hồi về mức trước chiến tranh vào đầu năm 2029.

Hai loại vũ khí được đánh giá có tốc độ phục hồi nhanh hơn là tên lửa không đối đất tầm xa JASSM và tên lửa tấn công chính xác PrSM. Theo CSIS, hơn 1.100 tên lửa JASSM đã được triển khai nhưng lượng dự trữ có thể phục hồi từ giữa năm 2027 nhờ công suất sản xuất lớn. Với PrSM, quá trình phục hồi dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026 do chương trình sản xuất hàng loạt mới được mở rộng gần đây.

Cuộc chiến với Iran làm cạn kiệt ngân sách quân sự của Mỹ

Song song với vấn đề thiếu hụt đạn dược, Lầu Năm Góc cũng đang đối mặt áp lực tài chính ngày càng lớn sau chiến dịch quân sự với Iran.

Đô đốc Daryl Caudle, chỉ huy cấp cao của Hải quân Mỹ, cho biết ngân sách năm 2026 của lực lượng này không tính đến chi phí cho chiến dịch mang tên Epic Fury, khiến nhiều hoạt động thường kỳ bị ảnh hưởng, bao gồm huấn luyện tác chiến, giờ bay và đào tạo tân binh.

Ông Caudle cảnh báo kế hoạch tuyển quân và duy trì lực lượng sẽ gặp khó khăn nếu Quốc hội Mỹ không bổ sung ngân sách cho quân đội.

Theo một tài liệu nội bộ được CNN tiếp cận, Quân đoàn Thiết giáp III của Lục quân Mỹ - đơn vị quản lý khoảng 70.000 binh sĩ cùng hàng trăm xe tăng tại bang Texas đã bị cắt giảm gần 292 triệu USD ngân sách huấn luyện từ cuối tháng 4.

Lầu Năm góc hiện vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Ngày 12/5, quan chức Lầu Năm Góc, Jules Jay Hurst III cho biết chi phí sơ bộ của cuộc xung đột với Iran vào khoảng 29 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm kinh phí tái thiết căn cứ quân sự và các thiệt hại hạ tầng.

Các nguồn tin được CNN dẫn lại cho biết tổng chi phí thực tế có thể lên tới 40-50 tỷ USD.