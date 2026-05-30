Khởi tố tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

TPO - Lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước, tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 đi xe đạp điện tại Đắk Lắk tử vong.

Ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đối tượng Đỗ Đình Chánh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, do muốn vượt xe phía trước, tài xế này bật tín hiệu đèn, bấm còi rồi đánh lái lấn sang làn đường ngược chiều.

Lúc này, ở chiều ngược lại có một xe tải nhỏ đang dừng bên đường và xe máy do anh T.V.T. (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông. Phát hiện xe tải lấn làn, anh T. buộc phải dừng xe sát bên xe tải đậu phía trước để tránh va chạm.

Cùng thời điểm, em T.T.H.N. (15 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), học sinh lớp 9, điều khiển xe đạp điện chạy phía sau không xử lý kịp nên ngã ra đường, đúng lúc xe tải do Chánh điều khiển lao tới.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, em T.T.H.N. bị xe tải cán tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị hư hỏng. Sau khi tai nạn xảy ra, Đỗ Đình Chánh đã đến Công an phường Thành Nhất trình báo vụ việc.