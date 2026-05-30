Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố tài xế xe tải vượt ẩu gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Huỳnh Thủy

TPO - Lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước, tài xế xe tải đã gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 đi xe đạp điện tại Đắk Lắk tử vong.

Ngày 30/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

tienphong.jpg
Đối tượng Đỗ Đình Chánh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, do muốn vượt xe phía trước, tài xế này bật tín hiệu đèn, bấm còi rồi đánh lái lấn sang làn đường ngược chiều.

Lúc này, ở chiều ngược lại có một xe tải nhỏ đang dừng bên đường và xe máy do anh T.V.T. (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông. Phát hiện xe tải lấn làn, anh T. buộc phải dừng xe sát bên xe tải đậu phía trước để tránh va chạm.

Cùng thời điểm, em T.T.H.N. (15 tuổi, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), học sinh lớp 9, điều khiển xe đạp điện chạy phía sau không xử lý kịp nên ngã ra đường, đúng lúc xe tải do Chánh điều khiển lao tới.

tienphong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Hậu quả, em T.T.H.N. bị xe tải cán tử vong tại chỗ, xe đạp điện bị hư hỏng. Sau khi tai nạn xảy ra, Đỗ Đình Chánh đã đến Công an phường Thành Nhất trình báo vụ việc.

Huỳnh Thủy
#Xe tải #tai nạn #Đắk Lắk #giao thông #nữ sinh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe