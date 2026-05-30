Xã hội

Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt ở Hà Nội và 3 tỉnh

PV

TPO - Trong tuần (từ 25 đến 29/5), tại Hà Nội và các tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, Điện Biên đã diễn ra Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Sáng 25/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Lê Trung Kiên công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y ông Phạm Quang Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình (thành phố Hà Nội) tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ và tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: QT.

Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đối với: Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cán bộ Công an biệt phái; ông Nguyễn Hoài Nam, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội; ông Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, ông Lê Trung Kiên cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy phân công nhiệm vụ với các Thành ủy viên:

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Thành ủy viên, sĩ quan Công an biệt phái, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Việt Hà, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Lê Ngọc Anh, Thành ủy viên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Gia Lâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Thường trực Thành ủy trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: QT.

Ông Lê Thanh Nam, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030; điều động để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố.

Bà Đỗ Thị Lan Hương thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đình Trường thôi giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đồng nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Mạnh Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

Ông Đào Việt Long, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đại Xuyên nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Xuân Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thường Tín nhiệm kỳ 2025-2030; điều động đến công tác tại Văn phòng Thành ủy để làm thành viên Tổ nghiên cứu cơ chế, chính sách giúp việc Thường trực Thành ủy.

​ Sáng 27/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì hội nghị công bố quyết định của UBND thành phố về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội đã công bố quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Nam (SN 1971), Thành uỷ viên, Bí thư Đảng ủy phường Ngọc Hà nhiệm kỳ 2025-2030 đến nhận công tác tại Sở NN&MT Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường (bên trái) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Lê Thanh Nam

Sáng 26/5, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng quyết định điều động ông Đặng Đức Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt đến công tác tại Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh để thực hiện nhiệm vụ Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ông Hoàng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Gia.

Điều động ông Phan Nhật Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Trần Đình Ninh - Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài chính được điều động đến Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức Phó Trưởng ban.

Hội nghị cũng công bố các quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác cán bộ. Cụ thể:

Ông Trần Thanh Toàn - Phó Chánh thanh tra tỉnh được điều động đến công tác tại UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Ông Trịnh Ngọc Duệ - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh được điều động đến công tác tại Thanh tra tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh thanh tra tỉnh.

Ông Lê Nguyên Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hiệp Thạnh được điều động đến công tác tại UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Ông Nguyễn Trần Nhật Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ninh Gia được điều động đến công tác UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ông Nguyễn Quốc Tuyến - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm được điều động đến công tác tại UBND tỉnh để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trao quyết định cán bộ.

Sáng 28/5, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định điều động ông Bùi Hoài Nam - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động tỉnh, giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, để giới thiệu hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Bà Nguyễn Thanh Vân - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Minh Thái - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Ninh Chữ.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Ngọc Đương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ninh Chữ, giữ chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho ông Vũ Ngọc Đương.

Chiều 29/5, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên về việc tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Hồng Phong, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hiền - Trưởng phòng Kinh tế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên, giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định cho ông Phạm Hồng Phong.
Ông Nguyễn Minh Phú - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên trao quyết định cho ông Trịnh Văn Hiền.
