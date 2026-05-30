Miền Bắc mưa to trước khi nắng nóng trở lại

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng nay (30/5), miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Ngày mai, trời nắng. Từ 1/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ nắng nóng diện rộng trở lại. Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục mưa rất lớn bao trùm.

Đêm qua và sáng sớm nay (30/5), khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông cục bộ, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 29/5 đến 3 giờ ngày 30/5 có nơi trên 90mm như Mường Hoa (Phú Thọ) 143mm, Việt Lâm (Tuyên Quang) 95.6mm, Tân Lập 2 (Tuyên Quang) 91.8mm.

Dự báo sáng nay miền Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 90mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa chiều nay, trời giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ.

Nhờ mưa dông thời tiết miền Bắc mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Hà Nội sáng nay nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Miền Bắc mưa trong sáng nay (30/5), từ trưa chiều hửng nắng.

Dự báo ngày mai (31/5), miền Bắc ít mưa, trời nắng. Từ 1/6, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ.

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ.

Khánh Hòa đến Bình Thuận cũ sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên sáng nay ít mưa, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ.

Nam Bộ sáng nhiều mây, ít mưa, chiều và tối nay có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TPHCM sáng nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Dự báo lượng mưa trong trong hai ngày 30-31/5 tại Nam Bộ và Lâm Đồng từ 50-100mm, có nơi trên 220mm. Nguy cơ rất cao xảy ra úng ngập cục bộ, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Từ đêm 31/5, mưa lớn ở Nam Bộ và Lâm Đông có xu hướng giảm dần.

