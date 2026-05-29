Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nước

Hữu Huy

TPO - Từ trưa đến đầu giờ chiều 29/5, cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ liên tục đã khiến hàng loạt tuyến đường tại TPHCM rơi vào tình trạng ngập úng. Nhiều khu vực xuất hiện nước ngập sâu, phương tiện di chuyển chật vật, giao thông bị ảnh hưởng đáng kể.

Video: Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập úng. Thực hiện: Hữu Huy.
tp-ngap-999.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, từ trưa 29/5, mây dông phát triển mạnh và gây mưa trên diện rộng tại TPHCM. Lượng mưa lớn trong thời gian kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía tây và phía bắc thành phố bị ngập cục bộ.
tp-ngap-4.jpg
Tại khu vực phường An Lạc, tình trạng ngập xuất hiện trên một số đoạn đường Hồ Học Lãm, đường SINCO và đường Lê Đức Anh (quốc lộ 1).
ngap-10101010.jpg
Dòng xe nối dài di chuyển chậm qua khu vực ngập nước trên đường Hồ Học Lãm.
tp-ngap-5.jpg
Đáng chú ý, trên đường Hồ Học Lãm, đoạn giao với đường số 7 - lối vào khu dân cư Nam Long, nước ngập sâu hơn nửa bánh xe máy. Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ hoặc di chuyển sát lề để tránh chết máy.
tp-ngap-7.jpg
Nhiều người điều khiển xe máy phải giảm tốc độ, dò dẫm qua đoạn đường ngập để tránh chết máy.
tp-ngap-11.jpg
Người dân chật vật lưu thông qua tuyến đường ngập sâu.
tp-ngap-13.jpg
Mưa lớn khiến nước thoát không kịp, nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ngập úng.
tp-ngap.jpg
Không chỉ khu vực phía tây thành phố, cơn mưa kéo dài còn gây ngập nhẹ trên các tuyến đường Phạm Văn Chiêu và Nguyễn Văn Khối thuộc địa bàn quận Gò Vấp (cũ). Dù mức độ ngập không quá nghiêm trọng, nước đọng trên mặt đường vẫn ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Ảnh: UDI Maps.
tp-ngap-9.jpg
Có mặt tại khu vực đường Hồ Học Lãm, chị Nguyễn Khánh Phương (ngụ phường Phú Định) cho biết cơn mưa kéo dài khiến nước ngập. “Đoạn đường Hồ Học Lãm này thường ngập do mưa. Người đi xe máy phải chạy chậm để tránh té ngã", chị Phương chia sẻ
tp-ho-hoc-lam-101010.jpg
Cơ quan khí tượng dự báo trong 24 giờ tới, khu vực TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại TPHCM và vùng lân cận đã ghi nhận mưa to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/5 đến 7h ngày 29/5 tại một số điểm khá cao, như Phước Hội (81,2 mm), Bàu Lâm (70,8 mm), Xuyên Mộc (55,2 mm) và Tam Thôn Hiệp (47,6 mm).

Cơ quan khí tượng dự báo từ 13h ngày 29/5 đến 13 giờ ngày 31/5, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150 mm, cá biệt có nơi vượt 150 mm.

Trong giai đoạn từ 48 đến 72 giờ tới, mưa lớn được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, từ 13h ngày 1/6 đến 13h ngày 2/6, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố vẫn phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và những nơi có hệ thống thoát nước quá tải.

Bên cạnh đó, trong các cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại của người dân.

Hữu Huy
#ngập úng #TPHCM #giao thông #mưa lớn #đường phố

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe