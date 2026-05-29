Mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nước

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, nhiều khu vực tại TPHCM và vùng lân cận đã ghi nhận mưa to kèm dông.

Lượng mưa đo được từ 7h ngày 28/5 đến 7h ngày 29/5 tại một số điểm khá cao, như Phước Hội (81,2 mm), Bàu Lâm (70,8 mm), Xuyên Mộc (55,2 mm) và Tam Thôn Hiệp (47,6 mm).

Cơ quan khí tượng dự báo từ 13h ngày 29/5 đến 13 giờ ngày 31/5, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150 mm, cá biệt có nơi vượt 150 mm.

Trong giai đoạn từ 48 đến 72 giờ tới, mưa lớn được dự báo có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, từ 13h ngày 1/6 đến 13h ngày 2/6, tổng lượng mưa trên địa bàn thành phố vẫn phổ biến từ 30-70mm, có nơi trên 70mm.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp và những nơi có hệ thống thoát nước quá tải.

Bên cạnh đó, trong các cơn dông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và việc đi lại của người dân.