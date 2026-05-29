Chủ tịch Quốc hội lưu ý giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục ở TPHCM

TPO - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý TPHCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù, tái định cư; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm các vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm…

Chiều 29/5, tại TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, chủ trì Hội nghị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, năng động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian qua.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp mà đoàn kiểm tra, giám sát đã chỉ ra. Đặc biệt, thành phố cần quán triệt, triển khai Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới. Trong đó, thành phố khẩn trương hoàn thiện dự án Luật Đô thị đặc biệt, trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Dũng

Ông Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý TPHCM đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, đất đai, đền bù, tái định cư; nâng cao chất lượng tăng trưởng; thường xuyên quan tâm các vấn đề giáo dục, y tế, môi trường, chống ngập, ùn tắc giao thông, ma túy, tội phạm…

Về tổ chức bộ máy, TPHCM cần tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thực chất; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành mô hình theo hướng định lượng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Chủ tịch Quốc hội đề nghị TPHCM tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo hướng thực chất, định lượng, gắn với sản phẩm công việc, hiệu quả đầu ra và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đánh giá cán bộ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nghẽn kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, TPHCM đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược trọng điểm, có nhiều nội dung mới, khó, chưa có tiền lệ. Ông đánh giá mục tiêu tăng trưởng 2 con số thể hiện tư duy phát triển mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển của TPHCM; bước đầu định hình rõ mô hình phát triển của siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng TPHCM sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện Nghị quyết 57; tập trung xây dựng hệ sinh thái dữ liệu dùng chung, phát triển hạ tầng số chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số thực chất…

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, Trung ương tiếp tục tin tưởng giao những nhiệm vụ mới, việc lớn, việc khó cho TPHCM và từ kết quả cụ thể sẽ nghiên cứu có thể triển khai trên cả nước.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Việt Dũng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, tiềm năng, dư địa và lợi thế của TPHCM tăng lên rất nhiều, nhưng cùng với đó là không ít áp lực, thách thức. Thành phố đang từng bước tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng, trong đó có những việc rất khó, phức tạp; đồng thời là địa phương được Trung ương tin tưởng giao thí điểm, ứng dụng nhiều mô hình mới. Đề cập mục tiêu phát triển trong thời gian tới, ông Trần Lưu Quang cho biết, TPHCM sẽ quyết tâm, nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra trong năm 2026, qua đó tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo.

Mạnh mẽ phân cấp, phân quyền

Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đoàn kiểm tra, giám sát ghi nhận TPHCM có nhiều thuận lợi nổi bật về quy mô kinh tế, nguồn nhân lực chất lượng cao, tiềm lực khoa học - công nghệ, khả năng thu hút đầu tư và đổi mới sáng tạo. Đồng thời, thành phố nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

Tuy nhiên, thành phố cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như áp lực hạ tầng đô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, giải ngân đầu tư công chưa đạt yêu cầu; khối lượng công việc rất lớn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; một số lĩnh vực chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại còn cần tiếp tục hoàn thiện.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm vận hành thông suốt ngay từ giai đoạn đầu.

Thành phố đã triển khai mạnh mẽ cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền theo hướng tăng tính chủ động cho cơ sở; từng bước chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị địa phương hiện đại.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai khá quyết liệt và đồng bộ, vừa bảo đảm tinh gọn đầu mối, vừa duy trì ổn định hoạt động của hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp...