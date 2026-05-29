Hiến kế rèn luyện 'kỹ năng từ chối' cho người trẻ

TPO - Thành phố TPHCM sẽ nỗ lực xây dựng thêm trường học, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, gắn với giáo dục di sản, truyền thống và kỹ năng số; tăng cường thêm công viên, các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường học đường an toàn.

Hôm nay, 29/5, lãnh đạo TPHCM đã có cuộc gặp gỡ, lắng nghe trao đổi với thiếu nhi thành phố với chủ đề: “Thiếu nhi thành phố Bác vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”.

Cuộc gặp gỡ do ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM chủ trì.

Đây là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất của các em, đồng thời gửi gắm những mong muốn, kỳ vọng đối với các em trong thời gian tới.

Rèn luyện kỹ năng từ chối

Em Võ Hoài An (Trường THCS Lê Quang Cường, phường Tam Long) đã bày tỏ trăn trở về định hướng, chủ trương lớn của TPHCM về xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Hoài An đề xuất tăng mạnh công tác rèn luyện “kỹ năng từ chối” cho người trẻ. Theo An, đây là yếu tố giúp các bạn thiếu nhi từ chối các lời rủ rê, mời gọi của các đối tượng liên quan đến ma túy. Theo An, việc này chưa được chú trọng trong nhà trường.

Nữ sinh Võ Hoài An trao đổi với lãnh đạo thành phố. Ảnh: Ngô Tùng

“Các cô chú lãnh đạo có thể tổ chức các buổi giáo dục kỹ hơn, sâu hơn để chúng con hiểu được tầm quan trọng của kỹ năng này. Ngoài giáo dục, tuyên truyền trong trường học, thành phố cũng cần trang bị cho các phụ huynh về kỹ năng này. Khi đó, các bậc phụ huynh cũng răn dạy con em mình kỹ hơn”, An đề xuất.

Nuôi dưỡng tinh thần

Trong khi đó, em Hoàng Minh Phước (học sinh lớp 9, Trường THCS Việt Anh 3, phường Thủ Dầu Một) nhìn nhận, TPHCM là nơi hội tụ 54 dân tộc anh em và đang tiếp tục mở rộng dư địa văn hóa sau sáp nhập địa giới hành chính.

Bạn Hoàng Minh Phước nêu ý kiến.

Nam sinh bày tỏ tâm đắc với ý kiến của các nguyên lãnh đạo thành phố về việc cần đảm bảo vừa phát triển vừa bảo tồn để giúp thành phố tạo dựng bản sắc riêng. “Theo con, bản sắc ở đây không chỉ là những gì xưa cũ mà còn phải làm sao đó để di sản sống lại với thế hệ gen Z, gen Alpha thông qua các nền tảng số hóa”, Phước nêu ý kiến.

Phước cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo thành phố tiếp tục mở rộng, đầu tư những không gian văn hóa mở, nơi di sản trở thành nguồn “dinh dưỡng tinh thần” và giúp các bạn tự hào là những công dân trẻ lớn lên trên một thành phố có chiều sâu về văn hóa, bản sắc.

Các em học sinh mạnh dạn nêu các nguyện vọng, đề xuất từ chính những vấn đề mà mình nắm bắt trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Các vị lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe, giải đáp những điều các em trao đổi.

Em Trần Thanh Duy (Trường THCS Nguyễn Văn Tố, phường Diên Hồng) cho rằng, hiện nhiều sân tập thể dục thể thao còn hạn chế về diện tích và thiếu trang thiết bị chuyên dụng, khiến nhiều thiếu nhi có năng khiếu chưa có điều kiện rèn luyện, ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và tinh thần.

Từ đó, Thanh Duy mong muốn thành phố mở rộng thêm các công viên thể thao công cộng dành riêng cho thiếu nhi và thanh thiếu niên, cũng như có những chính sách cụ thể để khuyến khích các em tham gia luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe và phát triển bản thân.

Đáp ứng nguyện vọng và “đặt hàng” thiếu nhi

Sau khi lắng nghe ý kiến của các em thiếu nhi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cho biết, thời gian tới thành phố sẽ nỗ lực xây dựng thêm trường học, đảm bảo cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên chất lượng, gắn với giáo dục di sản, truyền thống và kỹ năng số; tăng cường thêm công viên, các thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng môi trường học đường an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao đổi với các em thiếu nhi.

Phó Chủ tịch TPHCM cũng “đặt hàng” thiếu nhi thành phố tiếp tục thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, trở thành những gương điển hình tích cực trong học đường.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh chia sẻ, từ những nguyện vọng, đề xuất của thiếu nhi, thành phố sẽ bổ sung, hoàn thiện các chương trình thiết thực, cụ thể dành cho thiếu nhi, đáp ứng nhu cầu phát triển của các em trong giai đoạn mới.

Ông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu tại buổi gặp gỡ. Ảnh: Thành Đoàn TPHCM

Ông đề nghị cần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố về trẻ em bằng những việc làm thiết thực, phù hợp điều kiện từng địa phương, để mọi trẻ em đều được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Về việc tiếp nhận và phản hồi ý kiến của thiếu nhi, ông yêu cầu phải được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả, đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ những kiến nghị mà các em đã nêu tại chương trình.

Mặt khác, thành phố cần huy động tối đa nguồn lực xã hội để mở rộng trường lớp, xây dựng thêm nhiều không gian văn hóa, sân chơi an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao quà cho các em thiếu nhi.