Lan tỏa phong trào giáo dục STEAM trong trường học tại Lào Cai

TPO - Ngày 28/5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, Tỉnh Đoàn Lào Cai tổ chức Cuộc thi sáng tạo Robotics tỉnh Lào Cai lần thứ II, năm 2026 với sự tham gia của đông đảo học sinh các cấp học trên địa bàn. Chương trình nhằm góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEAM trong trường học tại Lào Cai.

Dự chương trình có anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai; chị Nguyễn Trà Mi - Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục Công nghệ và Sáng tạo trẻ SteamRobo cùng đại diện các nhà trường, phụ huynh, huấn luyện viên và các đội thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi, góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEAM, khơi dậy tinh thần sáng tạo, khả năng tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và ứng dụng công nghệ trong học sinh.

Phát biểu khai mạc cuộc thi, anh Đồng Mạnh Linh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kiến thức khoa học công nghệ, tư duy số và kỹ năng sáng tạo cho thanh thiếu nhi đang trở thành yêu cầu quan trọng. Theo anh Linh, các sân chơi Robotics không chỉ giúp học sinh tiếp cận công nghệ từ sớm mà còn tạo môi trường để rèn luyện khả năng tư duy logic, làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống và bản lĩnh thi đấu.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng kỳ vọng, cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEAM tại địa phương, đặc biệt ở khu vực vùng cao, vùng khó khăn; qua đó khơi dậy niềm đam mê khoa học công nghệ trong học sinh, tạo nền tảng để hình thành nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tương lai.

Các em học sinh thiết lập câu lệnh cho robot.

Các đội thi vào phần thi sai hình.

Cuộc thi năm nay được chia thành 3 bảng đấu gồm R1 dành cho khối tiểu học, R2 dành cho khối THCS và R3 dành cho khối THPT. Các đội trải qua phần lập trình, thử sa bàn và thi đấu trực tiếp với robot theo đề bài tính điểm thưởng tại chương trình.

Trong thời gian thi đấu, nhiều đội thể hiện khả năng lập trình linh hoạt, phối hợp tốt và xử lý tình huống nhanh trên sa bàn. Một số mô hình robot được đầu tư bài bản, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với lĩnh vực công nghệ và Robotics.

Ở các vòng thi, các đội bước vào phần lập trình và thử sa bàn với thời gian giới hạn. Ở lượt đầu, huấn luyện viên được phép vào khu vực thi trong vài phút đầu để cùng đội bàn bạc chiến thuật, sau đó học sinh phải tự hoàn thiện phần lập trình và vận hành robot.

Hàng chục đội thi cùng lúc tập trung chỉnh sửa thuật toán, kiểm tra cảm biến, căn chỉnh bánh xe và thử đường chạy trên sa bàn. Nhiều em liên tục cúi sát màn hình máy tính để sửa từng dòng lệnh, trong khi các thành viên khác theo dõi robot di chuyển để phát hiện lỗi.

Ban tổ chức trao tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự.

Tại khu vực thi đấu, mỗi đội có 2 phút 30 giây để hoàn thành thử thách do Ban tổ chức đưa ra. Khi trọng tài phát lệnh bắt đầu, robot nhanh chóng di chuyển qua các chướng ngại vật, thực hiện nhiệm vụ gắp, di chuyển hoặc đưa vật thể về đúng vị trí trên sa bàn.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 23 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các đội thi có thành tích xuất sắc tại 3 bảng đấu.

Theo Ban Tổ chức, Cuộc thi sáng tạo Robotics tỉnh Lào Cai lần thứ II, năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi khoa học công nghệ cho thanh thiếu nhi, góp phần lan tỏa phong trào giáo dục STEAM trong trường học. Thông qua cuộc thi, học sinh có cơ hội tiếp cận thực tế với lập trình, robot và công nghệ tự động hóa; đồng thời rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống trong môi trường thi đấu thực tế.