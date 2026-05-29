Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029

TPO - Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 khai mạc sáng nay 29/5 tại hội trường số 1, Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai TP. Đà Nẵng (số 62 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng) với sự tham dự của 350 đại biểu là cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu đại diện cho hơn 600.000 thanh niên trên toàn thành phố.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của thanh niên Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên trong giai đoạn mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, ý chí tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Đà Nẵng.

Phiên thứ nhất tiến hành thông qua chương trình Đại hội, nội quy, quy chế Đại hội; Hiệp thương Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội; Trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2024 - 2026; Báo cáo kiểm điểm giai đoạn 2024 - 2026; Hiệp thương chọn cử Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029; Hiệp thương chọn cử Ban Kiểm tra Ủy ban Hội LHTN Việt Nam thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029; Phân chia và định hướng nội dung liên quan đến các tổ thảo luận.

Anh Nguyễn Bá Duân - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng phát biểu tại phiên thứ nhất Đại hội.

Đại hội kêu gọi thanh niên thành phố tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Hội LHTN Việt Nam, đoàn kết, bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, chung sức vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, cùng đất nước vững bước trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Mục tiêu của nhiệm kỳ 2026 - 2029 là xây dựng lớp thanh niên Đà Nẵng thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp và phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, đạo đức, kỹ năng và đời sống văn hóa tinh thần; Bồi dưỡng, phát huy lớp thanh niên có đủ phẩm chất, năng lực, tiên phong trong học tập, lao động sáng tạo, chuyển đổi số, tình nguyện vì cộng đồng và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên; xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức, thực sự là mái nhà chung rộng rãi của thanh niên thành phố trong thời kỳ mới.

Đại hội cũng sẽ xác định các chỉ tiêu cơ bản; các đề án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2029; các nhiệm vụ và giải pháp trọng điểm trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2026 - 2029, tập trung triển khai hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Chương trình “Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh”...

Tại phiên làm việc thứ nhất Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ban thư ký, các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, Trưởng Ban kiểm tra và Phó Trưởng ban Kiểm tra Hội LHTN thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Trước đó, Đoàn Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 đã đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng; và tham dự khai mạc Triển lãm gian hàng các sản phẩm kỹ năng, sản phẩm phát triển kinh tế và sản phẩm OCOP của thanh niên thành phố.

Sáng mai 30/5, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 sẽ diễn ra phiên trọng thể.