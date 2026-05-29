Hàng trăm KOL, KOC bùng nổ tại sự kiện ra mắt Bộ sưu tập mới của Mistory

Không phải những không gian sang trọng hay sàn diễn lộng lẫy thường thấy, tối 20/5/2026, hàng trăm gương mặt nhà sáng tạo nội dung đình đám (KOL, KOC) đã có một cuộc hội ngộ đầy bất ngờ tại Nhà hát Múa rối Việt Nam. Sự xuất hiện của họ tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập má hồng “Vũ Khúc Thuỷ Đình” cho thấy việc một sản phẩm mỹ phẩm hiện đại lấy cảm hứng từ nghệ thuật rối nước độc bản đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ giới mộ điệu, mở ra một chương mới trong hành trình đưa di sản dân gian tiếp cận gần hơn với cộng đồng trẻ.

Sức hút từ một lời mời ngược dòng số đông

Trong bối cảnh ngành công nghiệp làm đẹp liên tục chạy theo các xu hướng tối giản hoặc mang hơi hướng phương Tây, quyết định của Mistory khi đưa các bạn trẻ yêu thích phong cách sống hiện đại về với không gian của nghệ thuật múa rối nước được xem là một bước đi đầy táo bạo. Chính sự ngược dòng này đã kích thích trí tò mò của gần 100 khách mời, trong đó chiếm phần lớn là các KOL, KOC thuộc thế hệ trẻ hiện đại.

Hàng trăm KOL KOC tham gia sự kiện ra mắt bộ sưu tập Vũ Khúc Thủy Đình

Ngay từ khi bước chân qua cánh cổng Nhà hát Múa rối Việt Nam, khách mời đã hoàn toàn bị chinh phục bởi không gian trưng bày được ví như một “sân khấu thu nhỏ”. Không còn khoảng cách của một loại hình nghệ thuật vốn được coi là từ cổ xưa, nghệ thuật rối nước dân gian độc bản của Việt Nam đã được tinh giảm và thổi vào đó một hơi thở đương đại. Những góc check-in mang đậm dấu ấn Á Đông nhưng không kém phần thời thượng đã nhanh chóng “chiếm sóng” trên khắp các nền tảng mạng xã hội ngay trong vài giờ đầu tiên diễn ra sự kiện.

Nhiều KOC có mặt tại sự kiện chia sẻ, họ thực sự bất ngờ trước cách Mistory tôn vinh di sản dân tộc. Việc thương hiệu bắt tay cùng một đơn vị truyền thống hàng đầu nước nhà để kể lại câu chuyện bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông qua hình tượng những nàng rối nước xinh đẹp đã chạm đúng vào lòng tự hào dân tộc và tinh thần trân trọng giá trị truyền thống của người trẻ hôm nay.

Các KOL, KOC tham dự tại sự kiện

Trải nghiệm “thực chiến” và cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn làm đẹp

Bên cạnh không gian sự kiện độc đáo, tâm điểm thu hút sự chú ý của hàng trăm nhà sáng tạo nội dung chính là trải nghiệm thực tế bộ sưu tập má hồng “Vũ Khúc Thuỷ Đình”. Đối với các KOL và KOC ngành làm đẹp – những người vốn cực kỳ khắt khe về mặt chất lượng và tính ứng dụng của sản phẩm – bộ sưu tập lần này của Mistory đã thực sự ghi điểm lớn.

Ngay tại khu vực trải nghiệm, các bạn trẻ đã liên tục thực hiện các đoạn video ngắn swatch màu và kiểm tra độ bền của phấn má trên da. Được nghiên cứu chuyên sâu dựa trên đặc điểm undertone (sắc độ da) và khí hậu châu Á, 4 gam màu của bộ sưu tập: Mưa Xuân, Nắng Hạ, Sương Thu, Gió Đông, đã nhận về "cơn mưa lời khen" vì hiệu ứng lên màu trong trẻo, tự nhiên và khả năng bền màu ấn tượng lên đến 8 giờ.

Hình ảnh bộ sưu tập má hồng Vũ Khúc Thủy Đình

Nhiều nhà sáng tạo nội dung khẳng định, "Vũ Khúc Thuỷ Đình" không chỉ đẹp ở câu chuyện bao bì bên ngoài, mà thực sự là một sản phẩm chất lượng cao, thấu hiểu sâu sắc làn da của người Việt. Sự dịu dàng hiện diện trên gương mặt kết hợp cùng câu chuyện văn hóa phía sau đã biến hộp phấn má này thành một món đồ "phải có" trong túi xách của phụ nữ hiện đại.

Khi làn sóng trẻ chung tay lan tỏa giá trị Việt

Sự bùng nổ của hàng trăm KOL, KOC tại sự kiện không chỉ mang lại hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ cho Mistory, mà còn mang một ý nghĩa sâu sắc hơn về mặt xã hội. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy sự hội ngộ độc đáo giữa di sản văn hóa nghệ thuật và làm đẹp đương đại đã tìm được tiếng nói chung với thế hệ trẻ.

Thông qua những bài viết, video review và các phiên phát sóng trực tiếp từ sự kiện, giá trị của nghệ thuật múa rối nước nói riêng và tinh hoa văn hóa Việt nói chung đã được tiếp cận đến hàng triệu người dùng trên không gian mạng một cách tự nhiên và gần gũi nhất. Di sản ngàn năm không còn bị bó hẹp, mà đã trở thành một phần cảm hứng trong phong cách sống và thói quen làm đẹp mỗi ngày của giới trẻ.

NSND Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam

Sự đồng hành của cộng đồng KOL, KOC cùng sự chứng kiến của NSND Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Nhà hát Múa rối Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền thông chính là bệ phóng vững chắc cho Mistory. Với sự ủng hộ mạnh mẽ từ làn sóng trẻ, Mistory đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn tiên phong: đưa tinh hoa văn hóa và vẻ đẹp Việt tự tin bước ra, hiện diện một cách kiêu hãnh trên bản đồ sắc đẹp châu Á và thế giới.