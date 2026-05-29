Hơn 1,1 triệu thanh niên Phú Thọ bước vào nhiệm kỳ mới với khát vọng tiên phong, sáng tạo

TPO - Ngày 29/5, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029 được tổ chức trọng thể với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng trăm nghìn hội viên, thanh niên trong toàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ; ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Nguyễn Văn Mạnh - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Anh Nguyễn Kim Quy - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Công tác thanh thiếu nhi, Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, sau sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 1,1 triệu thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30, chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 148 tổ chức Hội trực thuộc với gần 400 nghìn hội viên. Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên toàn tỉnh ghi nhận nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong giới trẻ.

Phong trào chuyển đổi số và sáng tạo trẻ tiếp tục trở thành điểm nhấn trong hoạt động của thanh niên Phú Thọ. Các cấp bộ Hội đã đăng tải gần 20.000 tin, bài tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trên nền tảng số; duy trì 1.340 tổ công nghệ số cộng đồng với gần 6.900 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thanh niên toàn tỉnh đã hỗ trợ tiếp nhận, giải quyết hơn 1.200 hồ sơ online; tham gia số hóa dữ liệu sổ đỏ cho hơn 289 nghìn hộ dân. Nhiều mô hình mới như “Bình dân học vụ số”, đội hình thanh niên hỗ trợ trung tâm hành chính công, mã hóa di tích lịch sử, xây dựng VR Tour 365 được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương. Trong lao động, sản xuất và khởi nghiệp, toàn tỉnh ghi nhận 583 sáng kiến, giải pháp sáng tạo với giá trị làm lợi hơn 915 triệu đồng; 275 sáng kiến phục vụ nhân dân với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Các phong trào “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” tiếp tục được duy trì hiệu quả.

Giai đoạn 2024 - 2026, các cấp Hội đã kết nạp hơn 156 nghìn hội viên mới, giới thiệu 1.682 hội viên ưu tú phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

﻿ Anh Nguyễn Kim Quy và ông Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy và ông Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp bộ Hội và thanh niên tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua. Các đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, tổ chức Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Đặc biệt, cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội, Đoàn vững mạnh, tiên phong, chí công vô tư; “lo trước thanh niên, vui sau thanh niên”, đủ năng lực tổ chức các phong trào cách mạng thiết thực, hiệu quả, trở thành lực lượng truyền cảm hứng, quy tụ thanh niên trong giai đoạn mới.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương bầu 55 đồng chí vào Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2029. Anh Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Phú Thọ được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2029.

Đại hội cũng thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2029 với khẩu hiệu hành động: “Thanh niên Phú Thọ khát vọng - đoàn kết - tiên phong - sáng tạo - vững bước trong kỷ nguyên mới”. Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 40 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tư vấn hướng nghiệp cho 200.000 lượt thanh niên, giới thiệu việc làm cho ít nhất 40.000 thanh niên; hỗ trợ 200.000 lượt thanh niên tiếp cận chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, toàn tỉnh phấn đấu vận động 40.000 thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện; khám, chữa bệnh miễn phí cho 25.000 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn; kết nạp mới 65.000 thanh niên vào tổ chức Hội.