Kết nối sáng kiến, ý tưởng của trí thức trẻ với chương trình trọng điểm quốc gia

TPO - Theo anh Nguyễn Minh Triết, Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc cần đẩy mạnh kết nối giữa cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Úc với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước. Các kết quả nghiên cứu, sáng kiến và ý tưởng mới cần được kết nối hiệu quả với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và các chương trình trọng điểm quốc gia.

Ngày 29/5, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) tổ chức diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia năm 2026 với chủ đề: “Trí thức trẻ Việt Nam tại Australia hiến kế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong kỷ nguyên mới”.

Tham dự chương trình, từ điểm cầu T.Ư Đoàn có anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam. Tại điểm cầu trực tiếp, có ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney, phụ trách Queensland và Nam Úc.

Đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu T.Ư Đoàn.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu trực tiếp ở Úc.

Diễn đàn là không gian học thuật, đối thoại và hiến kế của cộng đồng sinh viên, học viên sau đại học, nghiên cứu sinh, trí thức trẻ, chuyên gia và doanh nghiệp người Việt Nam tại Australia. Qua đó huy động tri thức, sáng kiến, mô hình nghiên cứu và giải pháp ứng dụng phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.

Diễn đàn tập trung tiếp nhận, trình bày và thảo luận các tham luận có giá trị học thuật, thực tiễn, có khả năng đề xuất giải pháp, mô hình hoặc sáng kiến phục vụ phát triển đất nước. Các chủ đề thảo luận tập trung vào 3 nhóm: nhóm khoa học - công nghệ; nhóm kinh tế, chính sách và quản lý; nhóm khoa học xã hội.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh, đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là sinh viên, nghiên cứu sinh và nhà khoa học trẻ, là nguồn lực quý báu của đất nước.

Các bạn không chỉ tiếp cận những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến mà còn là cầu nối quan trọng đưa tri thức, kinh nghiệm và các mạng lưới đổi mới sáng tạo toàn cầu đến với Việt Nam.

"Tôi tin tưởng rằng những tham luận, đề xuất và ý tưởng được trình bày tại diễn đàn hôm nay sẽ góp phần cung cấp thêm những luận cứ khoa học, những góc nhìn mới và những sáng kiến có giá trị cho quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", anh Triết nói.

Trong thời gian tới, anh Triết lưu ý, Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc tiếp tục xây dựng và phát triển diễn đàn trở thành không gian học thuật uy tín của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Úc.

Diễn đàn cần được duy trì thường xuyên, từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn, mở rộng quy mô và tăng cường tính liên ngành; trở thành địa chỉ kết nối các nhà khoa học trẻ, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu trong và ngoài nước.

﻿﻿ Các đại biểu tham dự và báo cáo tại diễn đàn.

Anh Triết nhấn mạnh, cần đẩy mạnh kết nối giữa cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Úc với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của đất nước.

Các kết quả nghiên cứu, sáng kiến và ý tưởng mới cần được kết nối hiệu quả với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, địa phương và các chương trình trọng điểm quốc gia. Qua đó thúc đẩy quá trình chuyển giao tri thức, ứng dụng khoa học công nghệ và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Theo anh Triết, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đang triển khai chương trình đồng hành với sinh viên Việt Nam tài năng công nghệ và xây dựng hệ sinh thái VietGENiUS nhằm kết nối, phát huy nguồn lực sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước.



"Chúng tôi mong muốn các bạn tiếp tục đồng hành, tham gia các mạng lưới chuyên môn, đóng góp học liệu, công trình nghiên cứu, sáng kiến khoa học và hỗ trợ đào tạo, cố vấn cho thế hệ sinh viên Việt Nam tiếp theo", anh Triết nói.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho rằng, dù học tập, nghiên cứu hay làm việc ở bất kỳ quốc gia nào, mỗi bạn trẻ Việt Nam đều là một đại diện cho hình ảnh, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Vì thế, mỗi bạn sẽ tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tăng cường gắn kết với trong nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

