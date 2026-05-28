Trung ương Hội LHTN Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026

Chiều 28/5, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thăm, chúc mừng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và mùa An cư Kiết hạ năm 2026.

Thay mặt Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, cùng toàn thể tăng ni, cư sĩ, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, thời gian qua, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam có nhiều hoạt động phối hợp và triển khai thiết thực, thông qua các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho người dân và thanh thiếu nhi.

Anh Lâm mong muốn, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam và T.Ư Hội LHTN Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên nói chung và thanh niên Phật tử nói riêng; lan tỏa và triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát động.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao lẵng hoa chúc mừng T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Tiếp đoàn, Hòa thượng Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng thế hệ trẻ dành cho Giáo hội và đồng bào Phật tử thời gian qua. Các hoạt động lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp luôn nhận được sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tích cực và đồng hành trách nhiệm từ các tổ chức thanh niên.

Hòa thượng Thích Gia Quang bày tỏ tin tưởng công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt thêm nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới.

Thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Dịp này, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm có thư chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 và mùa An cư Kiết hạ năm 2026.

Anh Lâm trân trọng gửi lời cầu chúc thân tâm an lạc, Phật sự viên thành đến các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và toàn thể thanh niên Phật tử.

Anh Lâm bày tỏ, trong thời gian qua, quý vị tăng ni, cư sĩ và đặc biệt là thanh niên Phật tử cả nước đã tích cực tham gia công tác Phật sự gắn với nhiều hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, hỗ trợ người yếu thế, chăm lo cho cộng đồng… Những nghĩa cử cao đẹp đó không chỉ lan tỏa các giá trị nhân văn, đạo đức, hướng thiện trong đời sống mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thanh niên Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, giàu lòng yêu nước, trách nhiệm với cộng đồng.

Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra kỷ nguyên phát triển mới – kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Hòa chung khí thế thi đua yêu nước chào mừng sự kiện chính trị trọng đại này, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân đang tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Trong hành trình ấy, mỗi công dân, mỗi tổ chức đều giữ vai trò quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Tôi tin tưởng rằng, chư tôn đức giáo phẩm, quý vị tăng ni, cư sĩ và thanh niên Phật tử sẽ tiếp tục đồng hành cùng tổ chức Hội trong việc vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kế thừa và phát huy các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và Phật giáo Việt Nam; tích cực hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, góp phần xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, giàu bản sắc trong thời đại mới", anh Nguyễn Tường Lâm bày tỏ.