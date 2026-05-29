Xoay xở giữa phòng trọ ngày đổ lửa

TPO - Nắng nóng gay gắt như “đổ lửa” đang biến những khu trọ chật hẹp tại Đà Nẵng thành nỗi ám ảnh. Không gian bí bách, không có điều hòa, nhiều lao động và sinh viên phải vật lộn từng giờ để chống chọi với hơi nóng hầm hập bủa vây.
Tại các khu nhà trọ công nhân quanh các khu công nghiệp và khu vực đông sinh viên ở như Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, những dãy phòng trọ mái tôn san sát đang oằn mình dưới cái nắng gay gắt. Suốt cả ngày, mái tôn hấp thụ lượng nhiệt lớn khiến không gian bên trong các phòng nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt, hầm hập như “lò hấp”. Các phòng trọ luôn trong tình trạng đóng kín cửa, khác xa với nét nhộn nhịp vốn có.
Những căn phòng chật chội, không có trần cách nhiệt, luôn trong tình trạng bít bùng và hầm hập hơi nóng.
“Nắng nóng gay gắt tới mức nhức cả đầu, trời này ngày nào tôi cũng lau nhà 2-3 lần để phòng mát mẻ hơn”, anh Hồ Chí Phúc (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) cho hay.
Nắng nóng kéo dài khiến không khí oi bức, hầm hập ngay cả khi đã tắt nắng. Tình trạng này làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, gây mất ngủ, khiến cơ thể sinh viên và người đi làm uể oải, kiệt sức và dễ mắc các bệnh lý về hô hấp. “Trời này dễ mất nước nên tôi trở nên gắt gỏng và chán ăn, chỉ muốn uống nước mát. Nhiều hôm đi làm về không muốn về phòng trọ ngay vì quá bí bách, ngột ngạt”, chị Bảo Châu (24 tuổi, sống tại dãy trọ nhỏ trên phường Hòa Thọ Tây) nói.
Các quán cà phê có điều hòa trở thành nơi tránh nóng lý tưởng của đông đảo sinh viên trong mùa thi. Bạn Lê Thị Tuyết Mai (sinh viên năm 2, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) cho biết: “Ở trọ không có điều hòa, hầm lắm học không vô. Mùa này tôi mới hay ra quán cà phê học, mua ly nước rồi ngồi ôn bài liên tục tầm 5-6 tiếng”.
Để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần liên tục bù nước và chủ động che chắn, lau sàn để giảm nhiệt độ phòng. Đặc biệt, không tắm nước lạnh ngay khi vừa đi nắng để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ.