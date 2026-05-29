Nhiều tấm gương trẻ sáng tạo trong lao động, tiên phong ứng dụng kỹ thuật, công nghệ

TPO - Từ các nhà máy, phân xưởng đến những mô hình khởi nghiệp, nhiều người trẻ Nghệ An đang góp phần tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động và lan tỏa tinh thần dám nghĩ, dám làm bằng chính sức sáng tạo của mình.

Chiều 29/5, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức “Ngày hội thanh niên Công nhân và tuyên dương Doanh nhân trẻ khởi nghiệp, Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026. Chương trình được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên công nhân; đồng thời tôn vinh các gương doanh nhân trẻ khởi nghiệp, người thợ trẻ giỏi có thành tích tiêu biểu.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong những năm qua, lực lượng thanh niên công nhân, doanh nhân trẻ và người thợ trẻ giỏi đã và đang có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Trên các nhà máy, phân xưởng, dây chuyền sản xuất, trong các mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, đã xuất hiện nhiều tấm gương trẻ tiêu biểu, dám nghĩ, dám làm, sáng tạo trong lao động, tiên phong trong ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao năng suất và lan tỏa tinh thần cống hiến của tuổi trẻ.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải nhấn mạnh, lực lượng thanh niên công nhân, đội ngũ doanh nhân trẻ là lực lượng đi đầu trong việc tiếp thu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào sản xuất, kinh doanh; là nhân tố quan trọng góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Nghệ An trở thành trung tâm phát triển của vùng Bắc Trung bộ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn Nghệ An Hồ Phúc Hải phát biểu khai mạc chương trình.

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh triển khai sâu rộng các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, cùng với hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên về vật chất lẫn tinh thần nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp; nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề trong thanh niên.

“Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn mong muốn và kỳ vọng các tấm gương được tuyên dương ngày hôm nay luôn xem danh hiệu này là động lực, là điểm khởi đầu cho những hành trình chinh phục mới, tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong học tập, lao động và rèn luyện để giữ vững ngọn lửa đam mê, gặt hái nhiều thành công”, anh Hồ Phúc Hải nhấn mạnh.

Ban Tổ chức tặng quà cho 10 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 phần quà ý nghĩa đến 10 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là tình cảm, sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Đoàn - Hội, các đơn vị đồng hành đối với lực lượng công nhân trẻ đang trực tiếp lao động, sản xuất.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương những doanh nhân trẻ khởi nghiệp.

Để ghi nhận sự nỗ lực sáng tạo của lực lượng doanh nhân trẻ đã vượt qua khó khăn; xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; góp phần tạo việc làm và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An đã tuyên dương 19 doanh nhân trẻ khởi nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2026.

7 người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 được tuyên dương.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn cũng tuyên dương 7 cá nhân tiêu biểu là Người thợ trẻ giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 - những đại diện tiêu biểu cho ý chí, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong lao động, sản xuất.

Ban Tổ chức tặng quà cho các thanh niên công nhân tại Ngày hội.

Thăm khám các bệnh về mắt cho công nhân.

Sửa xe, thay dầu miễn phí cho thanh niên công nhân.