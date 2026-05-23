Nhiều hoạt động thiết thực tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Lâm Đồng

Ngày 23/5, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Hoài Đức.
Phát biểu tại buổi lễ, chị H'Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tuổi trẻ toàn tỉnh đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.
Vì vậy, các hoạt động tình nguyện cần hướng mạnh về cơ sở, gắn với những địa chỉ, phần việc cụ thể để góp phần giải quyết khó khăn cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo chị H'Hồng, mỗi chiến sĩ tình nguyện cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chung tay thực hiện các công trình thanh niên như: Nhà vệ sinh cho em, Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc; hỗ trợ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi và góp sức xây dựng nông thôn mới.
"Chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả các đội hình 'Bình dân học vụ số', giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số trong đời sống", chị H'Hồng nhấn mạnh.
Tại lễ ra quân, ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, bền vững, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Trong đó, chú trọng thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.
