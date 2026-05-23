Nhiều hoạt động thiết thực tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Lâm Đồng

Thái Lâm

TPO - Trao học bổng, khởi công nhà nhân ái, triển khai gian hàng 0 đồng và nhiều công trình dân sinh là những hoạt động nổi bật tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Lâm Đồng.

Ngày 23/5, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Hoài Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, chị H'Hồng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 diễn ra trong bối cảnh tuổi trẻ toàn tỉnh đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

Toàn cảnh lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 tại xã Hoài Đức.

Vì vậy, các hoạt động tình nguyện cần hướng mạnh về cơ sở, gắn với những địa chỉ, phần việc cụ thể để góp phần giải quyết khó khăn cho người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo chị H'Hồng, mỗi chiến sĩ tình nguyện cần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, chung tay thực hiện các công trình thanh niên như: Nhà vệ sinh cho em, Thắp sáng đường quê, Đường cờ Tổ quốc; hỗ trợ chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, chăm lo thiếu nhi và góp sức xây dựng nông thôn mới.

"Chúng ta cần chú trọng ứng dụng công nghệ, phát huy hiệu quả các đội hình 'Bình dân học vụ số', giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số trong đời sống", chị H'Hồng nhấn mạnh.

Tại lễ ra quân, ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung triển khai các hoạt động tình nguyện theo hướng thiết thực, bền vững, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Hoàng Mạnh Thắng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu.

Trong đó, chú trọng thực hiện các công trình bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân:

Tại lễ ra quân, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng các nguồn lực xã hội, công trình trường học và học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Hoài Đức.
Lễ ra quân có sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên.
Sau lễ ra quân, đoàn công tác đã trao công trình 'Tủ sách yêu thương' cho Trường THCS Phan Bội Châu.
Khởi công xây dựng nhà nhân ái cho gia đình em Lê Công Vinh có hoàn cảnh khó khăn.
Khánh thành các điểm phát sóng wifi miễn phí trên địa bàn xã Hoài Đức.
Hàng trăm ĐVTN tham gia xoá điểm đen môi trường tại thôn Võ Đắt.
Đoàn công tác thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Hữu.
Hoạt động gian hàng 0 đồng thu hút đông đảo nhiều người.

