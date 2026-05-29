Thủ lĩnh Đoàn áo lính tranh tài

TPO - Từ kiến thức lý luận, kỹ năng công tác Đoàn đến khả năng thuyết trình trước đám đông, các thủ lĩnh Đoàn trong lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn đã mang đến nhiều phần thi sinh động, sáng tạo tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026.

Ngày 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng” trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Các phần thi tuyên truyền tại hội thi.

Tham gia hội thi có các thí sinh đến từ các Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Trung đoàn 123 và 3 Chi đoàn cơ sở thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Thất Khê, khu vực 2 - Bắc Sơn và khu vực 4 - Đình Lập.

Tại hội thi, các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm kiến thức chung theo hình thức trắc nghiệm; kỹ năng cán bộ Đoàn (kỹ năng thực hành công tác Đoàn và năng khiếu cá nhân); thi tuyên truyền.

Nội dung thi tập trung vào những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Ban tổ chức trao thưởng các thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại hội thi.

Điểm nhấn của hội thi là sự đầu tư công phu của các thí sinh ở phần thi kỹ năng công tác Đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Nhiều thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình tốt, thoát ly giáo án, kết hợp trình chiếu hình ảnh minh họa cùng các tiết mục phụ họa sinh động, tạo không khí sôi nổi, thu hút người xem.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 2 giải Ba cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Trong đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Bắc Sơn giành giải Nhất.

Theo Ban tổ chức, hội thi là dịp tuyên truyền sâu rộng các nội dung văn kiện Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng các cấp; đồng thời tạo môi trường để cán bộ đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ lý luận, năng lực tham mưu, tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Đây cũng là cơ sở để lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu tham gia hội thi cấp Quân khu 1 trong thời gian tới.

