Giới trẻ

Màu áo xanh tình nguyện phủ kín nhiều điểm thi ở Hà Nội

Dương Triều

TPO - Từ sáng sớm 29/5, màu áo xanh tình nguyện phủ kín nhiều điểm thi tại Hà Nội. Hàng nghìn sinh viên hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thủ tục và tiếp sức cho gần 130.000 thí sinh trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.

VIDEO: Sinh viên đội nắng tiếp sức gần 130.000 thí sinh thi lớp 10 Hà Nội.
Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, lực lượng tình nguyện viên đứng dọc cổng trường, hướng dẫn thí sinh tìm phòng thi, kiểm tra giấy tờ, phân luồng giao thông và hỗ trợ phụ huynh dưới thời tiết nắng nóng hơn 35 độ C.
Nhiều thí sinh lần đầu tham dự kỳ thi chuyển cấp tỏ ra hồi hộp khi đến điểm thi từ sớm. Các sinh viên tình nguyện liên tục nhắc thí sinh kiểm tra phiếu báo danh, căn cước công dân và vật dụng cần thiết trước khi vào trường làm thủ tục.
Lực lượng hỗ trợ tại điểm thi chủ yếu là sinh viên Trường ĐH Lao động - Xã hội. Chị Nông Thị Hồng Chuyên - Phó Bí thư Đoàn Trường, cho biết riêng trong ngày 29/5, trường huy động 30 sinh viên tình nguyện, chia làm hai ca sáng và chiều.
“Thời tiết khá nắng nóng nên đoàn trường bố trí các bạn thay ca để đảm bảo sức khỏe. Mỗi ca có 15 sinh viên hỗ trợ tại điểm thi”, chị Chuyên nói.
Theo chị Chuyên, trong đợt đầu Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay, trường huy động 70 tình nguyện viên phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tổng số sinh viên dự kiến tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và tuyển sinh lớp 10 khoảng hơn 100 người.
Để hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên, đoàn trường chuẩn bị áo đồng phục, nước uống, thẻ tình nguyện viên, vật dụng chống nắng và các trang thiết bị cần thiết.
Trần Khánh Huyền (sinh viên Trường ĐH Lao động - Xã hội) cho biết đây là lần đầu tham gia Tiếp sức mùa thi nên có nhiều cảm xúc đặc biệt. “Em muốn góp sức giúp các bạn thí sinh tự tin hơn trong kỳ thi quan trọng này. Dù thời tiết nắng nóng nhưng khi thấy phụ huynh và các em học sinh được hỗ trợ, em cảm thấy rất vui”, Huyền chia sẻ.
Trong ngày làm thủ tục dự thi, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP. Hà Nội cũng tổ chức các đoàn công tác đến thăm, động viên lực lượng tình nguyện viên tại một số điểm thi trên địa bàn thành phố.
Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập, tăng so với năm trước. Kỳ thi diễn ra tại hàng trăm điểm thi trên toàn thành phố.
