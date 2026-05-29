Màu áo xanh tình nguyện phủ kín nhiều điểm thi ở Hà Nội

TPO - Từ sáng sớm 29/5, màu áo xanh tình nguyện phủ kín nhiều điểm thi tại Hà Nội. Hàng nghìn sinh viên hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thủ tục và tiếp sức cho gần 130.000 thí sinh trước kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập.
Theo chị Chuyên, trong đợt đầu Chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm nay, trường huy động 70 tình nguyện viên phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10. Tổng số sinh viên dự kiến tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học và tuyển sinh lớp 10 khoảng hơn 100 người.
Để hỗ trợ lực lượng tình nguyện viên, đoàn trường chuẩn bị áo đồng phục, nước uống, thẻ tình nguyện viên, vật dụng chống nắng và các trang thiết bị cần thiết.