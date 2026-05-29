Phát triển y học bào thai thành ngành mũi nhọn của y tế Việt Nam

TPO - Bộ Y tế đang định hướng phát triển y học bào thai trở thành một trong những chuyên ngành trọng điểm của ngành y tế trong giai đoạn mới, song hành cùng y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao.

Định hướng này được kì vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và đưa y học Việt Nam tiệm cận trình độ quốc tế.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV do Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức trong hai ngày 28-29/5. Sự kiện quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đến từ Pháp, Bỉ, Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Việt Nam nhằm cập nhật những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực y học bào thai.

Các chuyên gia hàng đầu thế giới về y học bào thai tham dự hội nghị tại Việt Nam sáng 29/5.

Mở ra cơ hội cứu thai nhi ngay từ trong bụng mẹ

Theo các chuyên gia, y học bào thai hiện là một trong những lĩnh vực phát triển nhanh của y học hiện đại, cho phép phát hiện sớm dị tật, can thiệp kịp thời và điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm của thai nhi ngay khi còn trong tử cung.

GS.TS. Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương - người được xem là một trong những chuyên gia tiên phong trong can thiệp bào thai tại Việt Nam - cho biết những năm gần đây, nhờ hợp tác quốc tế và sự đầu tư về chuyên môn, nhiều kỹ thuật hiện đại đã được triển khai thành công trong nước.

“Không ít thai nhi mắc bệnh lý nặng đã có cơ hội được cứu sống hoặc cải thiện tiên lượng nhờ các kĩ thuật can thiệp ngay từ giai đoạn bào thai”, GS Nguyễn Duy Ánh nói.

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung trao đổi nhiều nội dung chuyên sâu như biến chứng song thai, dị tật bẩm sinh, thoát vị hoành, rối loạn nhịp tim thai, ứng dụng laser trong can thiệp bào thai và các kĩ thuật xâm lấn tối thiểu. Đây đều là những xu hướng nổi bật của y học bào thai trên thế giới hiện nay.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh (bìa trái) và các Phó Giám đốc BV Phu sản T.Ư tại hội nghị.

“Giờ vàng” quyết định cơ hội sống của thai nhi

Lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho rằng để lĩnh vực này phát triển hiệu quả hơn, cần tăng cường sự liên kết giữa các cơ sở sản khoa trong công tác sàng lọc, phát hiện sớm và chuyển tuyến.

Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, nhiều ca bệnh chỉ có “vài giờ vàng” để can thiệp. Nếu phát hiện muộn hoặc chuyển tuyến chậm trễ, thai nhi có thể diễn tiến sang giai đoạn nặng hơn, khiến việc điều trị không còn hiệu quả.

Các chuyên gia cũng nhận định, cùng với tiến bộ của công nghệ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm di truyền và kĩ thuật phẫu thuật ít xâm lấn, y học bào thai đang chuyển từ vai trò phát hiện bệnh sang điều trị tích cực cho thai nhi.

Việt Nam giảm mạnh tử vong mẹ và trẻ sơ sinh

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đánh giá y học bào thai đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong lĩnh vực bà mẹ - trẻ em. Tỉ lệ tử vong mẹ giảm hơn 4 lần so với năm 2000, từ 165 ca xuống còn khoảng 40 ca trên 100.000 trẻ sinh sống. Tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh cũng giảm còn khoảng 10 ca trên 1.000 trẻ sinh sống.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan đánh giá y học bào thai là mũi nhọn ngành y trong thời gian tới

“Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những điểm sáng trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững về y tế”, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết.

Bộ trưởng nhấn mạnh, những thành tựu trên có đóng góp đáng kể của ngành sản phụ khoa và y học bào thai. Nhiều kĩ thuật can thiệp hiện đại đã được triển khai nhằm xử lí các bất thường của thai nhi ngay từ trong tử cung.

Đặc biệt, thời gian gần đây, một số ca thai nhi mắc bệnh tim bẩm sinh nặng đã được cứu sống nhờ kĩ thuật thông tim can thiệp bào thai với sự phối hợp giữa các chuyên gia sản khoa và nhi khoa tại TP.HCM. Đây được xem là bước tiến quan trọng, cho thấy y học bào thai Việt Nam đang tiến gần hơn với trình độ của các nước phát triển.

Hoàn thiện chính sách để phát triển chuyên ngành

Theo Bộ Y tế, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lí, xây dựng quy trình chuyên môn và các cơ chế hỗ trợ nhằm mở rộng dịch vụ sàng lọc trước sinh, phát hiện sớm bất thường thai nhi cũng như phát triển kĩ thuật can thiệp chuyên sâu.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết việc thành lập Hiệp hội Y học bào thai Việt Nam sẽ là nền tảng quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa thực hành chuyên môn và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

